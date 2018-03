JAKARTA - Pembukaan mengagumkan dari Ayu di babak Spektakuler Top 7 Indonesian Idol, Senin malam (5/3/2018) berlanjut ke aksi Ghea. Membawakan How Far I'll Go milik Auli'i Cravalho, Ghea tampil anggun dengan busana warna putih keemasan.

Sayang, penampilan Ghea malam ini kurang memenuhi ekspektasi juri. Ia kembali menuai kritik, sama seperti apa yang didapat dua pekan lalu. Diketahui, Ghea kala itu juga mendapat kritik saat membawakan lagu I'm Yours.

"Aku tahu banget lagu ini enaknya dimana. Aku ngrasa Ghea enggak mampu menaklukkan lagu ini. Faktor wow-nya kurang. Kamu masih kelihatan lemas bawain lagu ini," kata salah satu juri, Judika.

Melanjutkan komentar Judika, BCL yang biasanya dikenal jarang memberi kritik juga memberikan penilaian negatif bagi Ghea. Menurut BCL, Ghea kurang menjiwai lagu yang ia bawakan malam ini.

"Lagu ini sebenarnya cocok sama suara kamu. Cuma kamu kayak enggak yakin, enggak menampilkan yang terbaik dari lagu ini. Kamu kayak baru tahu lagu ini dan disuruh nyanyiin," tutur BCL.

Kendati demikian, tidak semua juri memberikan kritik bagi Ghea. Salah satunya seperti Ari Lasso yang memilih memberi nasehat bagi Ghea.

"Dari empat minggu penampilan kamu naik turun. Ini jadi catatan kalau kamu harus selalu tampil bagus," tandas Ari Lasso.

(edh)