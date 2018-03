JAKARTA - Babak Top 7 Indonesian Idol, Senin malam (5/3/2018) dibuka dengan penampilan kolaborasi. Ketujuh kontestan membawakan lagu Need You Now bersama penyanyi aslinya, Shane Filan.

- Baca Juga: Mengenang Abdul, Nangis di Panggung Top 8 Indonesian Idol karena Ayah

Diawali dengan kemunculan Ayu, Jodie dan Marion di atas panggung, keempat kontestan sisanya muncul sambil membawakan salah satu karya andalan mantan personel Westlife.

Hingga akhirnya Shane ikut muncul ke tengah panggung dan bernyanyi bersama ketujuh kontestan Top 7.

"Itu penampilan yang sangat fantastis," kata Daniel Mananta usai penampilan kolaborasi spesial tersebut.

Setelahnya, giliran Shane yang menyampaikan perasaannya usai tampil bersama kontestan Top 7.

"Sangat menyenangkan berada disini," singkatnya.

Usai Shane memberikan komentar, giliran kontestan Top 7 yang diminta menyampaikan perasaannya setelah merasakan momen langka tampil bersama pria asal Irlandia.

Diwakili Marion Jola, seluruh kontestan mengaku bangga dengan kesempatan yang diberikan kepada mereka.

"Kita sangat terhormat. Kita benar-benar senang. Kita tidak akan dapat kesempatan ini di tempat lain. That's amazing," tutur Marion.

Shane Filan sendiri masih akan tampil di panggung Spektakuler malam ini. Ia akan tampil solo membawakan lagu Heaven yang juga jadi salah satu single andalan di album terbarunya.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

- Baca Juga: Dimeriahkan Shane Filan, Ini Daftar Lagu Top 7 Indonesian Idol

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edh)