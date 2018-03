JAKARTA - Kebahagiaan tengah meliputi pasangan pengantin baru Chicco Jerikho dan Putri Marino. Pasangan yang baru menikah pada 3 Maret 2018 ini sedang menikmati hari-hari berdua. Terlihat dalam video Tiga hari resmi menjadi pasangan istri dari Chicco, Putri menunjukkan bakti kepada suaminya dengan memijit kaki Chicco.

Chicco mengatakan bahwa Putri merupakan istri yang berbakti. Terlihat di video tersebut, Putri yang mengenakan pakaian hitam sedang memijit kaki Chicco. “Dia ini istri yang berbakti, I love you,” puji Chicco kepada Putri.

“I love you,” Putri menanggapi pujian suaminya.

Tak hanya itu, keeseokan paginya Putri memanjakan lidah Chicco dengan memasak makanan kesukaan suaminya. Seketika itu pula Chicco memuji masakan istrinya.

Walaupun masa berpacaran keduanya baru seumur jagung, namun dengan yakin Chicco mempersunting aktris tersebut pada 3 Maret 2018 di Sofitel Nusa Dua Bali. Sejak berpacaran, mereka memang sengaja tidak mempublikasikan hubungannya. Bahkan rencana pernikahan mereka pun tidak terendus oleh media.

Kisah asmara Chicco dengan Putri terbilang unik. Selain karena hubungannya ditutupi dari media, ternyata pasangan ini merupakan hasil perjodohan oleh salah seorang teman Chicco yang tergabung dengan Gank Humble.

Hal ini dituliskan salah satu teman Chicco, Nazira C Noer. Dalam unggahannya di instagram, Nazira mengunggah foto dirinya bersama Chicco dan Putri lalu menyelipkan caption yang berbunyi, "Alhamdulillah! Perjodohan berhasil karena #SemestaPunyaRencana. Love you both so much @chicco.jerikho@putrimarino #MrAndMrsJerikho 💚💐 @mrandmrsjerikho," tulis Nazira.

Nama Chicco Jerikho mulai dikenal publik ketika memerankan tokoh Reno dalam sinetron Cinta Bunga. Sementara itu, Putri Marino dikenal luas setelah menjadi presenter di salah satu acara bergenre dokumenter wisata.

Sebelum berpacaran dengan Putri Marino, pemeran Ben dalam Filosofi Kopi itu sempat menjalin hubungan cukup lama dengan lawan mainnya dalam sebuah sinetron, yakni Laudya Cynthia Bella. Lama hubungan keduanya mencapai lima tahun namun akhirnya harus kandas. Selain dengan Bella, Chicco juga sempat menjalin hubungan dengan pesinetron Mikha Tambayong pada 2017 namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama.

