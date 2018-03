BROOKLYN - Fotografer nyentrik Dylan Sada mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sang suami. Pada Senin malam (5/3/2018), melalui Instagram, dia mengunggah serangkaian video dan foto diri yang tampak babak belur.

Bersama unggahannya, perempuan 33 tahun tersebut memberikan penjelasan panjang terkait kasus itu. Dylan membuka postingannya, dengan harapan bahwa tak akan ada lagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika pertama kali mengalami kekerasan fisik, Dylan mengancam akan meninggalkan sang suami. Bukan permintaan maaf yang didapat, lelaki itu malah melakukan kekerasan verbal terhadapnya. "Itu membuatku takut," tuturnya.

Karena mukanya babak belur, fotografer sekaligus model bernama asli Aldila Wulandari Kusumashanty Pranadjaja itu terpaksa berbohong kepada klien. "Aku bilang kalau aku kecelakaan, lalu terjatuh dan wajahku lebam," ungkapnya.

Tak sekali, kekerasan itu kembali dialaminya. Kali ini lebih keras. Dylan mengaku, menerima bogem mentah sang suami di bagian wajah yang membuat pipinya lebam dan lidah sobek.

"Dia menarik rambutku dan menghempaskanku ke lantai. Akibatnya, ada benjolan besar di kepalaku." Dalam video yang diunggahnya, Dylan tak sungkan memperlihatkan bagaimana aksi sang suami membuat rambutnya rontok.

Lebih lanjut fotografer yang sempat berkolaborasi dengan sejumlah majalah fesyen ternama itu mengatakan, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam kehidupan nyata. "Maka jika kau mengalami hal yang sama denganku, meski itu hanya kekerasan verbal, tolong tinggalkan dia! Bebaskan dirimu dan cari bantuan!"

Kekerasan verbal, menurut dia, jauh lebih mengerikan di bandingkan kekerasan fisik. "Luka dan lebam bisa hilang dari tubuhmu, tapi sakit hati akan membekas selamanya."

Unggahan itu mendapat beragam komentar dari pengikutnya di Instagram. Sebagian besar mendoakannya agar tetap tegar. Namun Dian Sastrowardoyo, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. "Ya Tuhan, tidak!!" tulisnya.

Sementara lainnya, mengaku senang, Dylan mau terbuka dengan kasus kekerasan yang dialaminya. "Dylan, aku harap kau baik-baik saja. Lega akhirnya kau bisa mengungkap semua ini. Tetap kuat, sayang!" tulis seorang netizen.

Sementara netter lainnya, berharap Dylan mampu bersuara lebih lantang dengan membawa masalah itu ke jalur hukum. "Tinggalkan dia dan laporkan ke polisi. Orangtua membesarkanmu bukan untuk dipukuli oleh orang lain. Kau harus membela dirimu, karena tak ada yang bisa selain dirimu sendiri."

Sekadar informasi, Dylan Sada adalah fotografer, model, dan penyanyi asal Indonesia yang menetap di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dia merintis karier fotografinya pada 2007, ketika memutuskan tinggal di Singapura.

Di Negeri Patung Singa itu, dia belajar fotografi dari Ivanho Harlim. Tak lama, dia hijrah ke New York dan belajar moto dari Ale Zuek. "Aku tak tahu kapan persisnya, namun yang pasti, setiap aku memegang kamera itu terasa menyenangkan. Aku jatuh cinta (pada fotografi)," katanya.

Sepanjang kariernya, Dylan pernah berkolaborasi dengan Nylon, Nylon Guys, Juice, dan The Bastards of Young. Dia juga pernah tampil dalam Ripple, FABRIC, majalah Red and White, majalah Gadis, majalah GoGirl, dan Spice.

