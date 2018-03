JAKARTA - Aktris sekaligus presenter Luna Maya membuat geger publik baru-baru ini. Pasalnya foto-foto mantan kekasih Ariel Noah tersebut tersebar di jagat maya dengan mengenakan pakaian pengantin dan makeup lengkap.

Hal ini bermula dari unggahan foto pemilik akun @victoria_makeupatelier yang menunjukkan penampilan Luna Maya dengan beberapa gaun pengantin. Ia memilih gaun pengantin dengan konsep internasional dan adat jawa dalam foto tersebut.

"The bride to be @lunamaya

Makeup ans Hair @victoria_makeupatelier

Dress @vicariobride

Headpiece @rinaldyyunardi

Bouquet @bloomingle," tulis pemilik akun @victoria_makeupatelier dalam caption.

Ada beberapa foto yang diunggah, menampilkan kecantikan pemain film Filosofi Kopi 2 ini. Ia mengenakan konsep internasional dengan gaun putih lengkap dengan penutup kepala (veil) yang tak menghalangi kecantikannya.

Luna tampak cantik meskipun memilih makeup sederhana agar tampil layaknya wanita Jepang dengan gaun berwarna putih. Tak hanya itu, penampilannya dengan gaun adat jawa juga tak kalah menarik perhatian publik.

"Dia minta untuk terlihat sangat alami dan tampil seperti orang Korea-Jepang! Terima kasih untuk hari ini miss supranatural ku @lunamaya," tulisnya di keterangan foto.

Luna tersenyum cantik dengan bibir merah dan sanggul di bagian kepala. Ronce melati yang ada di bagian bawah sanggulnya juga membuat Luna Maya pantas menuai pujian. Victoria juga menjelaskan beberapa hal menarik dan waktu yang ia perlukan untuk merias wajah Luna Maya.

"Banyak yang tanya.. softlens ka Luna pakai apa? itu gak bisa dibeli karena itu mata asli ka @lunamaya dan makeupnya bahkan gak pakai bulu mata palsu untuk yg international look, cmn perlu 15 menit makeupin beliau lalu selesai," jelasnya.

Publik lantas penasaran apakah Luna Maya benar-benar telah mengakhiri masa lajangnya. Meskipun tak ada jawaban dari kekasih Reino Barack tersebut, namun keterangan foto lain di akun Instagram Victoria cukup menunjukkan bahwa Luna Maya hanya melakukan tutorial.

"Trial wedding makeup," tulis Victoria.

(ade)