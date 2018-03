YOGYAKARTA - Prambanan Jazz Festival 2018 dipastikan lebih maksimal dari tiga tahun sebelumnya. Pihak penyelenggara bahkan menggandeng show director ternama dan berpengalaman sehingga tak berkolaborasi secara maksimal dengan para penyanyi dan tidak membuat penonton kecewa.

- Baca Juga: Prambanan Jazz Festival 2018 Hadirkan Berbagai Musisi, dari Pop hingga Hip-hop

Tak hanya itu, CEO Rajawali Indonesia & Founder Prambanan Jazz, Anas Syahrul Alimi juga menjelaskan bahwa durasi yang diberikan untuk para penyanyi lebih panjang dari tahun sebelumnya.

"Menggandeng show director yang biasa handle acara besar, Dream Theater, Lalaland. Cara kerja luar biasa karena bisa komunikasi dengan artis. Satu artis bisa (tampil) 45 menit sampai satu jam," katanya di Rama Shinta Resto Candi Prambanan pada Selasa (6/3/2018).

Sementara itu, Prambanan Jazz kali ini juga tetap menggunaka dua panggung utama, yaitu panggung Rorojonggrang sebagai panggung special show yang berada di area Lapangan Brahma dan panggung Hanoman sebagai panggung Festival Show yang berada di area Lapangan Wisnu.

"Tahun ini ada dua panggung. Dari sore akan dipakai dua-duanya. Saat special show, kira-kira jam 7, Rorojongrang akan berhenti untuk persiapan spesial show. Artis juga bisa mengeluarkan lagu-lagu hitsnya," tambah Anas.

Pihak penyelenggara juga berharap agar jumlah penonton di Prambanan Jazz kali ini lebih meningkat. Tak hanya dari Indonesia, warga negara asing juga diharapkan bisa turut memeriahkan acara dengan tagline 'Art, Experience & Masterpiece' tersebut.

Kehadiran Diana Krall diharapkan bisa menjadi salah satu pemicu banyaknya penonton dalam negeri sekaligus untuk mengenalkan salah satu tempat bersejarah Indonesia, Candi Prambanan.

Sebab pelantun tembang hits The Look of Love itu hanya akan tampil di Prambanan Jazz di hari itu dan tidak ada tour Asia maupun Asia Tenggara.

"Kita berharap bisa 45 ribu karena kan ada tambahan dua panggung festivalnya ini. Jadi untuk special shownya nanti kita pakai," papar Anas.

- Baca Juga: Diana Krall Bakal Tampil Spesial di Prambanan Jazz Festival 2018

"Saya sih berharap kenaikan 5 ribu. Tahun kemarin 35 ribu tahun ini kami berharap 40 ribu tiketlah bisa terjual," tutupnya.

(edh)