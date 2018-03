YOGYAKARTA - Beberapa penampilan istimewa bintang tamu ternama dipastikan mengisi Prambanan jazz Festival 2018. Salah satunya adalah penyanyi dunia, Diana Krall yang siap tampil hari kedua, Sabtu 18 Agustus 2018 di panggung Rorojonggrang, Lapangan Brahma, Komplek Candi Prambanan.

Menghadirkan Diana Krall untuk bersedia menjadi salah satu bintang tamu di Prambanan Jazz Festival tentu bukan hal yang mudah. Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia & Founder Prambanan Jazz mengaku butuh waktu empat bulan untuk membuat Pelantun tembang Just The Way You Are tersebut yakin hadir dalam Prambanan Jazz Festival keempat itu.

"Lama ya. Sekira empat bulan," terangnya saat jumpa pers di Rama Shinta Resto Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Selasa (6/3/2018).

Tak ada permintaan khusus dari Diana Krall sebelum menerima tawaran untuk tampil sebagai bintang tamu istimewa. Ia dan tim hanya memastikan beberapa perlengkapan teknis dan telah bisa dipenuhi oleh pihak penyelenggara.

"Diana Krall akan membawa 18 orang. Dia enggak ada dancer. Perlengkapan sudah aman semua, produksi sudah bisa kita penuhi semua. Penginapan aman. Di Yogya alhamdulillah infrastruktur aman ya," paparnya.

"Yang satu pasti dia main dimana. Dia harus tahu spesifikasi venue. Dia harus tahu Prambanan seperti apa, layout-nya kita kirim semua. Event kita Prambanan Jazz itu seperti apa juga kita kirim semua. Sebelum memutuskan iya dia membutuhkan data itu. Kalau sound itu setelah deal ya," tambah Anas.

Seperti diketahui, Diana Krall telah berhasil menjadi pemenang dua penghargaan Grammy Awards kategori Best Jazz Vocal Performance tahun 1997 dan Best Jazz Vocal Album pada tahun 2002. Ia juga pernah delapan kali dinominasikan untuk penghargaan ajang yang sama.

Prambanan Jazz Festival kali ini memang terasa berbeda dan lebih spesial dari sebelumnya. Komposisi jazz yang digunakan adalah 65 persen dan 35 persen dan ada pula beberapa kolaborasi terbaru.

