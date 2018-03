LOS ANGELES – Seperti halnya Golden Globes 2018, Oscar tahun ini juga akan mengampanyekan gerakan #MeToo dan Time’s Up. Tapi, masih ada kampanye lain yang akan dibawa ke panggung Oscar hari ini.

Digelar pada Minggu 4 Maret 2018 waktu setempat atau Senin (5/3/2018) pagi WIB, Oscar juga akan menjadi panggung kampanye gerakan gun control. Ini merupakan gerakan untuk meningkatkan kesadaran pada keamanan dan kepemilikan senjata api.

Sama halnya dengan #MeToo dan Time’s Up yang menggunakan pin sebagai simbol, gerakan Gun Control pun demikian. Sejumlah artis akan mengenakan pin dengan desain bendera Amerika Serikat berwarna orange di gaun atau jas mereka.

Gerakan ini muncul setelah ramainya penembakan membabi buta di sejumlah negara bagian Amerika Serikat sejak beberapa tahun terakhir. Baru dua pekan lalu sebuah penembakan di Marjory Stoneman Douglas High School, Parkland terjadi dengan 17 siswa terbunuh oleh alumni mereka.

Tonight, actors and allies will #WearOrange pins and ribbons on the #Oscars red carpet to bring awareness to gun violence prevention in the wake of the Parkland school shooting. https://t.co/7BxtM6bTKD— Everytown (@Everytown) March 4, 2018

Setelah kejadian tersebut, banyak selebriti yang mendukung kampanye “March for Our Lives” yang menyuarakan pentingnya kontrol kepemilikan senjata api. Pasangan suami istri George dan Amal Clooney menyumbangkan USD500 ribu dengan menggunakan nama anak kembar mereka. Pun demikian dengan Oprah Winfrey.

Sementara itu, nominasi dari 24 kategori Oscar dibacakan secara langsung oleh Tiffany Haddish dan Andy Serkis dari Samuel Goldwyn Theater. The Shape of Water memimpin daftar dengan 13 nominasi. Film bergenre romantis fantasi ini masuk di kategori-kategori besar seperti Best Picture, Best Director, dan Best Actress in Leading Role.

Oscar 2018 akan digelar di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles. Tom Hollan dan Emma Stone menjadi dua dari sejumlah nama besar yang telah ditunjuk untuk menjadi presenter Oscar tahun ini. Demikian dilansir The Independent.

