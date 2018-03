LOS ANGELES – Siapapun tidak meragukan akan kualitas akting seorang Tom Cruise. Namun hal tersebut tidak terjadi pada penghargaan Golden Raspberry Awards atau yang dikenal dengan Razzie.

- Baca Juga: Tom Cruise Pantang Kapok, Jalani Syuting Adegan Berbahaya Mission: Impossible 6 Usai Cedera

Dikutip dari Solopos, Senin (5/3/2018), Tom Cruise meraih predikat sebagai aktor terburuk lewat perannya di film The Mummy.

Penampilannya di film itu dinilai paling buruk di antara nomine lainnya, Johnny Depp [dalam film Pirates of the Caribbea XIII: Dead Men Tell No Tales], Jamie Dorman (Fifty Shades Darker), Zac Efron (Baywatch), Mark Wahlberg (Daddy’s Home 2 dan Transformers XVII: The Last Knight).

Sebagai informasi, ajang Golden Raspberry Awards ini memang digelar untuk memberikan penilaian terhadap semua yang terburuk di industri perfilman Amerika Serikat.

Ajang penghargaan ini kali pertama dicetuskan oleh seorang penulis tersohor Amerika Serikat, John J. B. Wilson, pada 1981 silam.

Ajang Razzie ini digelar untuk menyaingi Academy Awards alias Piala Oscars. Trofi yang diraih pemenang di ajang Razzie ini bentuknya menyerupai bola golf berukuran besar yang diletakkan di atas gulungan film.

Seluruh bagian piala ini terbuat dari emas seperti yang diraih pemenang Oscars.

Tak hanya Tom Cruise, ada sederet nama artis lain yang memenangkan ajang Razzie 2018. Siapa saja?

- Baca Juga: Pulih dari Cedera Pergelangan Kaki, Tom Cruise Kembali Jalani Syuting Mission: Impossible 6

Berikut daftar selengkapnya:

Film terburuk: The Emoji Movie

Aktris terburuk: Tyler Perry (Boo 2! A Medea Halloween)

Aktor terburuk: Tom Cruise (The Mummy)

Aktris pendukung terburuk: Kim Basinger (Fifty Shades Darker)

Aktor pendukung terburuk: Mel Gibson (Daddy’s Home 2)

Duo penampilan terburuk: “Any two obnoxious emojis” (The Emoji Movie)

Sekuel terburuk: Fifty Shades Darker

Sutradara terburuk: Tony Leonidis (The Emoji Movie)

Skenario terburuk: The Emoji Movie

Rotten Tomatoes Awards: Baywatch

(edh)