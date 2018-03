SEOUL – Aktor Sweet 18, Lee Dong Gun, akan bergabung dengan Rain membintangi drama laga JTBC, Sketch. Hal itu diungkapkan agensi sang aktor FNC Entertainment, hari ini (5/3/2018).

Ini akan menjadi drama terbaru Lee setelah tahun lalu bermain dalam serial KBS, Queen for Seven Days. Meski beradu akting dengan Park Min Young, nyatanya drama itu tak terlalu menarik perhatian penonton Korea.

Hingga menghabiskan masa tayang pada 3 Agustus 2017, drama bergenre sejarah tersebut hanya mengoleksi rating rata-rata 5,9 persen. Bahkan, rating tertingi yang bisa diraih drama itu hanya 7,7 persen.

Baca juga: Rain di Antara Pernikahan, Status sebagai Ayah, dan Album Baru

Sementara bagi Rain, Sketch akan menjadi proyek come back setelah vakum 2 tahun. Suami Kim Tae Hee itu, terakhir kali bermain dalam serial Come Back Mister bersama aktris Hwayugi, Oh Yoen Seo.

Menariknya, pada pertengahan Januari 2018, Rain dan aktris Hwang Jung Eum sempat menolak tawaran JTBC untuk bermain dalam Sketch. Namun ketika tim produksi meminangnya untuk kali kedua, pemilik nama asli Jung Ji Hoon itu menyambutnya dengan positif.

Sementara Hwang Jung Eum dikabarkan mendapatkan tawaran berakting dalam drama terbaru SBS, Hoon Nam Jung Eum. Pada 2 Maret 2018, C-Jes Entertainment mengungkapkan, artisnya itu menunjukkan respons positif terhadap plot drama tersebut.

Apabila Hwang menerima tawaran itu, maka besar kemungkinan dia akan berakting bersama aktor Falsify, Nam Goong Min. Ini akan menjadi come back perdana aktris She was Pretty itu, pasca-melahirkan anak pertamanya pada 15 Agustus 2017.

Baca juga: Lee Dong Geun Kegirangan Jadi Seorang Ayah

Sementara itu, Sketch merupakan drama laga investigasi yang menceritakan perjuangan orang-orang untuk mengubah takdir mereka. Drama itu akan diarahkan oleh Im Tae Woo, sementara naskahnya ditulis oleh Kang Hyun Sung.

Sebagai informasi, Kang adalah sosok di balik cerita apik drama Hidden Identity dan Chosun Police Season 3. Sementara Im Tae Woo pernah mengarahkan Yoo Na’s Street dan The Duo.

JTBC menjadwalkan Sketch untuk tayang sekitar Mei atau Juni 2018

(SIS)