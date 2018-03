SEOUL – Box office Korea minggu ini didominasi oleh dua film lokal. Posisi puncak ditempati The Princess and The Matchmaker yang sepanjang 2-4 Maret 2018, menjual 489.702 tiket dengan pendapatan sekitar USD3,76 juta.

Sejak tayang perdana pada 28 Februari 2018, The Princess and The Matchmaker telah menjual total 923.878 tiket dengan pendapatan mencapai USD6,7 juta (Rp90,45 miliar). Dengan begitu, film yang tayang di 965 layar bioskop itu menguasai 29,13 persen komposisi pasar.

Sebagai informasi, The Princess and the Matchmaker yang berlatar era Josean itu bercerita tentang Putri Songhwa yang menolak untuk dijodohkan. Dia kemudian melarikan diri dari istana dan menemukan pria terbaik untuknya.

Didistribusikan oleh CJ Entertainment, The Princess and the Matchmaker merupakan film layar lebar perdana Lee Seung Gi setelah menyelesaikan wajib militer, pada 31 Oktober 2017. Dalam film itu, dia beradu akting dengan aktris peraih Baeksang Awards, Shim Eun Kyung.

Sementara di peringkat kedua ada Little Forest yang tayang perdana bersamaan dengan The Princess and the Matchmaker. Sepanjang 2-4 Maret 2018, film itu menjual 372.394 tiket dengan USD2,88 juta (Rp38,88 miliar).

Sementara sepanjang penayangannya, film arahan Yim Soon Rye itu mengoleksi 686.339 penonton dengan total USD4,98 juta (Rp67,23 miliar). Tayang di 832 layar bioskop, Little Forest mengambil 22,27 persen komposisi pasar.

Memasangkan Kim Tae Ri dan Ryu Jun Yeol sebagai pemeran utama, Little Forest diadaptasi dari manga berjudul serupa karya Daisuke Igarashi. Film ini berkisah tentang Hye Won yang memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah kehidupannya di kota besar berantakan.

Di sana, dia kembali bertemu dengan teman masa kecilnya: Jae Ha dan Eun Sook. Dengan bantuan kedua temannya itu, Hye Won kembali menemukan hidup sederhana yang penuh ketenangan.

Pekan ini, Black Panther kehilangan tajinya. Sempat menjadi jawara 2 minggu berturut-turut, film superhero besutan Marvel Studios itu harus puas berada di posisi ketiga pada minggu ini. Black Panther membukukan 256.302 penonton dengan penghasilan sekitar USD2,04 juta sepanjang 2-4 Maret 2018.

Sementara itu, Black Panther telah mengoleksi 5,19 juta penonton dengan USD40,89 juta sejak tayang perdana pada 14 Februari 2018. Diputar di 786 layar bioskop, Black Panther hanya bisa mengisi 15,8 persen komposisi pasar.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Korea seperti dilansir dari Badan Perfilman Korea (Kofic).

1. The Princess and the Matchmaker 489.702 penonton

2. Little Forest 372.394 penonton

3. Black Panther 256.302 penonton

4. What Happened to Monday 187.874 penonton

5. The Shape of Water 62.372 penonton

6. The Miracles of the Namiya General Store 59.997 penonton

7. Red Sparrow 42.051 penonton

8. Gate 40.058 penonton

9. The Post 38.945 penonton

10. Fifty Shades Freed 24.087 penonton

