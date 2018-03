LOS ANGELES – Kemenangan film animasi Coco dalam Oscars 2018 semakin lengkap dengan Remember Me yang menjadi soundtrack terbaik. Sebelumnya Coco dinobatkan sebagai Film Animasi Terbaik Oscars.

Remember Me sendiri berhasil mengalahkan Mighty River dari Mubound, Mystery of Love dari Call Me By Your Name, Stand Up for Something dari Marshall, dan This Is Me dari The Greatest Showman.

Penghargaan ini menjadi Piala Oscar kedua bagi Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez. Keduanya pernah mendapatkan penghargaan yang sama saat lagu Let It Go dari Frozen menjadi yang terbaik pada Oscar 2014.

Mengangkat tema dan budaya Meksiko, Coco menjadi sebuah film animasi yang penuh moral keluarga. Selain dilengkapi dengan visual yang memuaskan, lagu-lagu dari film ini juga sangat nikmat untuk didengarkan.

Pada aslinya, Remember Me dinyanyikan oleh Natalia Lafourcade dan Gael Garcia Bernal. Lagu ini tersedia dalam berbagai versi, termasuk versi akustik mengharukan yang ada di bagian akhir saat Miguel menyanyikannya di depan Mama Coco.

