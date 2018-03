LOS ANGELES – Oscar 2018 seolah menjadi ajang pesta untuk Dunkirk. Film arahan Christopher Nolan tersebut menang besar sejauh ini dengan memboyong tiga trofi hingga setengah jalan perhelatan Oscar ke-90.

Piala ke-3 Dunkirk didapat dari kategori Film Editing. Lee Smith mengalahkan Jonathan Amos, Paul Machliss (Baby Driver), Tatiana S. Riegel (I, Tonya), Sidney Wolinsky (The Shape of Water), dan Jon Gregory (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Sebelumnya, Dunkirk sudah mengawinkan trofi Sound Editing & Sound Mixing. Lagi-lagi, film yang juga dibintangi oleh Harry Styles tersebut mengalahkan The Shape of Water yang menjadi film paling banyak dinominasikan di Oscar tahun ini.

Di sisi lain, Blade Runner 2049 meraih trofi Oscar 2018 pertama mereka. John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, dan Gerd Nefzer dinyatakan sebagai yang terbaik dalam kategori Visual Effects.

Ini merupakan piala kedua bagi John Nelson. Pada 2001 silam, dia sudah pernah merasakan indahnya memegang piala Oscar saat ikut terlibat dalam penggarapan film Gladiator.

“Terima kasih banyak, The Academy, untuk penghormatan besar ini. Terima kasih Denis Villeneuve yang keberaniannya terlihat di semua adegan film ini, terutama di visual effects,” kata Nelson dalam pidato kemenangannya.

Semenatra Paul Lambert berkata, “Ini tak nyata. Aku berbagi ini dengan pemimpin tim yang luar biasa Michelle, keluargaku, terutama karena sabar dengan jam-jam gila selama lebih dari 22 tahun. Semoga anak-anakku menontonnya sekarang.”

Dua kategori lain yang diumumkan pemenangnya pada segmen ini adalah Documentary Short dan Live Action Short. Heaven is a Traffic Jam on the 405 menjadi pemenang Best Documentary Short, sedangkan Live Action Short diberikan kepada The Silent Child.

