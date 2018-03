LOS ANGELES – Jika Sam Rockwell dinobatkan sebagai Best Supporting Actor, maka pemenang Best Supporting Actress diberikan kepada Allison Janney. Aktris kelahiran 1959 tersebut diganjar trofi Best Supporting Actress berkat aktingnya di I, Tonya.

Wajah Allison tampak datar, tak percaya saat namanya disebut sebagai pemenang Best Supporting Actress. Sebaliknya, Margot Robbie yang duduk di depannya sekaligu lawan mainnya di I, Tonya terlihat girang dan tak berhenti memeluk Allison.

“Aku melakukan semuanya sendiri,” kata Allison singkat mengundang tawa undangan Oscar 2018. “Oke, tidak lagi bicara jauh dari kenyataan. Terima kasih kepada The Acadamy, teman-teman sesama nominee. Kalian merepresentasikan semua yang bagus, baik, dan sangat manusia. Kalian semua luar biasa,”

Sesaat sebelum pengumuman pemenang Best Supporting Actress, lebih dulu diungkap jawara kategori Foreign Language Film. A Fantastic Woman dari Chile sukses menjadi yang terbaik.

Di sisi lain, Coco berhasil keluar sebagai yang terbaik untuk kategori Best Animated Feature. Film garapan Lee Unkrich dan Darla K. Anderson itu mengalahkan Ferdinand, Loving Vincent, The Boss Baby, dan The Breadwinner.

Sementara untuk kategori Best Animated Short, Dear Basketball menjadi jawaranya. “Apapun bentuk mimpi-mimpi kalian, lewat passion dan ketekunan lah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin,” kata Glen Keane ketika menerima piala Best Animated Short bersama Kobe Bryant.

