SEOUL – Rapper sekaligus personel WINNER, Song Min Ho, belum lama ini membuat heboh para iKONIC (sebutan untuk fans iKON). Pasalnya, musisi 24 tahun yang akrab disapa Mino itu membocorkan judul single terbaru iKON yang seharusnya masih dirahasiakan.

Ketidaksengajaan itu dilakukannya ketika Mino melakukan siaran langsung di Channel +, saluran premium Naver V Live, belum lama ini. Melansir Allkpop, Mino melakukan kesalahan dengan tidak sengaja mengungkapkan bahwa Rubber Band adalah judul lagu baru iKON tersebut.

Baca juga: Love Scenario dari iKON Kokoh di Puncak Gaon Chart

Pelantun Okey Dokey tersebut, kemudian menyadari kesalahannya dan menjelaskan bahwa ia mengira judul tersebut telah dibeberkan oleh agensi mereka, YG Entertainment. Dengan nada seloroh, bintang Show Me The Money itu kemudian mengatakan, kepada Inner Circles (fans WINNER) untuk merahasiakan kesalahannya tersebut.

Mengetahui hal itu, para iKONIC kemudian tersulut amarah. Mereka mengkritik kecerobohan Mino dan menuntut permintaan maaf darinya. IKONIC menyebut, tindakan Mino itu tak etis untuk dilakukan seorang musisi.

Mereka menilai, apa yang dilakukan Mino tersebut membuat beberapa Inner Circles mengolok-olok judul lagu baru iKON tersebut. Mereka menyebut, Rubber Band sebagai lagu 'aneh' yang terdengar 'bodoh'.

Namun akhirnya, YG Entertainment menengahi permasalahan itu dengan mengonfirmasi judul lagu baru tersebut. Rubber Band, diakui staf YG Entertainment, merupakan proyek kolaborasi perdana B.I 'iKON' dan Mino.

Kedua musisi itu menggarap musiknya, sementara Bobby dan Seung bertugas menulis lirik. “Dua grup (iKON dan WINNER) bekerja sama untuk menggarap lagu itu. Rubber Band hanyalah awal. Kami menantikan proyek kolaborasi lainnya dari kedua grup itu di masa depan," ungkap staf tersebut.

Baca juga: iKON Dibully, Bos YG Entertainment Tempuh Jalur Hukum

Rencana single comeback iKON tersebut memang terbilang mengejutkan. Pasalnya, album 'Return' iKON baru saja dirilis, pada 25 Januari silam. Namun belum lama ini, Yang Hyun Suk, bos YG Entertainment memastikan, Bobby cs akan kembali mengeluarkan single baru, pada 5 Maret 2018.

Lagu Rubber Band dijadwalkan rilis pada 5 Maret mendatang, pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

(SIS)