LOS ANGELES – Pagelaran Oscar 2018 hanya tinggal menghitung jam saja. Tapi, keadaan sekitar Hollywood malah tidak kondusif jelang perhelatan Oscar ketika ratusan orang Latin melakukan demonstrasi. Kenapa?

Baca Juga: Jimmy Kimmel Ingin Ada Kesalahan Lagi di Oscar 2018

Orang-orang keturunan Hispanic ini memprotes kurangnya perwakilan Latin di perhelatan Oscar 2018. Seperti demo sebelum-sebelumnya, protes orang-orang Hispanic ini juga melabeli Oscar dengan #OscarsSoWhite.

Ini merupakan demonstrasi kedua orang-orang Hispanic dalam satu bulan terakhir jelang Oscar 2018. Jika tetap tak ada tindakan dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) sebagai panitia Oscar, orang-orang ini akan segera melakukan boikot.

“Karena mereka tidak ingin mendengarkan kami bicara, langkah kami berikutnya adalah melihat siapa dari 6 studio besar yang akan kami boikot dari seluruh negeri,” kata Alex Nogales, presiden dan CEO dari National Hispanic Media Coalition (NHMC) kepada Deadline, Minggu (4/3/2018).

Mendukung omongan Alex tersebut, ratusan pendemo langsung meneriakkan kata-kata, “Oscars so white, enough is enough.”

Protes ini merupakan bagian dari usaha NHMC untuk meningkatkan jumlah orang-orang Latin di industri film Hollywood dan memberikan gambaran positif kepada media tentang orang-orang Hispanic. Menurut data, 18 persen populasi Amerika Serikat adalah orang Latin, tapi hanya 3,1 persen di antaranya yang terlibat dalam film-film Hollywood dari kurun waktu 2007 hingga 2016.

“Film adalah salah satu tempat dimana kami tak punya keberuntungan. Kami akan mulai menamai mereka sehingga kami semua tahu siapa eksekutif dari 6 studio besar dan berkata kepada mereka, ‘Kalian adalah penyebab orang Latin tidak mendapatkan pekerjaan. Ini adalah tanggung jawab kalian,’” papar Alex dalam kesempatan lain seperti dikutip dari Variety.

Sementara itu, Oscar 2018 akan digelar pada pada 4 Maret waktu setempat di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles. Jimmy Kimmel kembali dipercaya untuk menjadi host Oscar selama 2 tahun berturut-turut.

Baca Juga: Segala Hal yang Harus Kalian Tahu tentang Oscar 2018

The Shape of Water memimpin daftar dengan 13 nominasi. Film bergenre romantis fantasi ini masuk di kategori-kategori besar seperti Best Picture, Best Director, dan Best Actress in Leading Role.

(kem)