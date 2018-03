LOS ANGELES – Film Get Out punya modal bagus jelang pagelaran Oscar 2018 yang akan digelar pada Minggu (4/3/2018) waktu setempat atau Senin pagi, 5 Maret 2018, waktu Indonesia. Sehari sebelum bertarung di Oscar, Get Out menang besar di ajang Film Independent Spirit Awards 2018.

Get Out baru saja dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Film di Film Independent Spirit Awards 2018. Ini merupakan modal bagus untuk Get Out jelang Oscar karena pemenang Film Independent Spirit Awards tiga tahun terakhir selalu juara di Oscar.

Pada 2017, Moonlight secara mengejutkan menjadi yang terbaik di Oscar setelah sebelumnya juara di Film Independent Spirit Awards. Pun demikian dengan Spotlight dan Birdman di 2016 dan 2015.

Best Film bukan satu-satunya kategori yang dimenangkan oleh Get Out. Film ini juga memboyong trofi untuk kategori Best Director lewat Jordan Peele.

Ditanya bagaimana pendapatnya setelah kemenangan Get Out di Film Independent Spirit Awards 2018 jelang Oscar, Peele enggan jumawa. Meskipun sejarah juara Film Independent Spirit Awards dan Oscar 3 tahun terakhir cukup memihak Get Out, Peele tak ingin kelewat percaya diri.

“Ini hari Sabtu. Besok ya besok,” jawab Peele singkat seperti dilansir BBC, Minggu (4/3/2018).

Alih-alih bicara tentang peluang filmnya berjaya di Oscar 2018, Peele fokus membahas langkah perubahan yang terjadi pada film, sineas, dan atau aktor Afro-Amerika. Menurut Peele, sedang terjadi revolusi besar di industri film dunia yang mulai memberikan ruang kepada film-film orang kulit hitam.

“Kupikir sudah jelas bagi semua orang di ruangan ini, di seluruh negara dan dunia, bahwa kita di awal renaissance saat ini. Cerita kita dari luar, cerita dari orang-orang di ruangan ini, cerita yang sama yang diceritakan pembuat film independen selama bertahun-tahun, mulai dikenali dan diberi penghargaan,” kata Peele.

Berikut adalah daftar pemenang lengkap Film Independent Spirit Awards 2018:



1. Best feature - Get Out



2. Best director - Jordan Peele, Get Out



3. Best screenplay - Greta Gerwig, Lady Bird



4. Best first screenplay - Emily V Gordon and Kumail Nanjiani, The Big Sick



5. Best supporting female - Allison Janney, I, Tonya



6. Best supporting male - Sam Rockwell, Three Billboards



7. Best female lead - Frances McDormand, Three Billboards



8. Best male lead - Timothee Chalamet, Call Me By Your Name



9. Robert Altman award - Mudbound, directed by Dee Rees

