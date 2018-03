LOS ANGELES – Belum lama ini, nama Emma Stone dikait-kaitkan dengan karakter penjahat utama di film Wonder Woman 2. Emma dirumorkan akan berperan sebagai Cheetah, musuh lama Diana.

Setelah rumor mengembuskan nama Emma Stone, kini giliran Kristen Wiig yang dikaitkan dengan peran Cheetah. Sutradara Patty Jenkins kabarnya menginginkan Kristen jika gagal merekrut Emma.

Karier berakting Kristen Wiig mulai berkembang setelah ia meninggalkan Saturday Night Live pada tahun 2012. Ia memulai aktingnya dengan bermain dalam film Bridesmaids.

Setelah itu, namanya sering muncul dalam sejumlah proyek film, seperti Her, Diary of a Teenage Girl, Ghostbusters, dan Zoolander 2. Film terakhir yang dibintanginya adalah Downsizing, yang mana ia beradu akting dengan Matt Damon.

Sekadar informasi, Dr. Barbara Ann Minerva atau Cheetah dipercaya akan menjadi musuh utama Gal Gadot dalam sekuel Wonder Woman. Cheetah sebenarnya pertama kali diperkenalkan sebagai penjahat pada tahun 1943 dalam Wonder Woman No. 6.

Namun sosok Minerva baru pertama kali muncul pada versi komik yang dirilis pada 1987. Ia dikisahkan sebagai seorang antropolog asal Inggris yang memperoleh kekuatan cheetah setelah melakukan sebuah ekspedisi di hutan Afrika.

Sementara itu, Wonder Woman 2 akan mengambil setting tahun 1980-an, saat Perang Dingin sedang berlangsung.

