SEOUL – Setelah 4 bulan menjalani syuting di Anseong, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, proses produksi Swing Kids akhirnya berakhir.

Melansir Soompi, syuting film tersebut dimulai pada 18 Oktober 2017, di Samcheok, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Syuting berakhir pada 20 Februari 2018, di Anseong, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Para aktor disebut bekerja sama dengan sangat baik selama syuting berlangsung. Mereka latihan menari tap bersama selama berbulan-bulan sebelum syuting dimulai. Para aktor juga menunjukkan totalitas mereka.

Do Kyung So alias D.O ‘EXO’ misalnya, merelakan rambutnya dicukur habis demi berlakon sebagai tentara dalam film tersebut. “Aku masih ingat saat syuting pertama kali dimulai. Sekarang, semuanya berakhir. Selama 4 bulan terakhir, sutradara, staf, dan semua aktor sudah bekerja keras. Aku ingin berterima kasih dan bersyukur kepada semua orang,” ungkap D.O.

Sementara aktris muda Park Hye Soo berlakon sebagai Yang Pan Rae, seorang penerjemah untuk tentara Amerika. “Aku belajar dan mengambil banyak hal dari kebersamaan kami dalam Swing Kids. Aku akan merindukan kalian, dan berharap bisa bertemu di lain waktu,” tutur Park.

Swing Kids menyajikan kisah perjalanan cinta seorang tentara Korea Utara bernama Roh Ki Soo (D.O) pada masa perang. Di barak perang, dia belajar menari tap yang membuatnya jatuh cinta pada seorang tahanan perang.

Untuk memperkuat nuansa sejarah dan seni dalam film ini, sutradara Kang Hyung Cul menghadirkan para penari tap profesional dan aktor Hollywood, Jared Grimes, dalam film ini. Dia berperan sebagai seorang sersan asal Amerika bernama Jackson yang melatih para tentara untuk menari tap.

Film ini juga diperkuat Oh Jung Se yang berlakon sebagai Kang Byung Sam dan Kim Min Ho sebagai seorang tentara China. Oh Jung Se mengungkapkan, Swing Kid adalah proyek yang telah lama dia inginkan. “Aku sangat sedih semuanya harus berakhir,” tuturnya.

Film Swing Kids diperkirakan akan mulai tayang di bioskop pada akhir 2018.

