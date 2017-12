JAKARTA - Stasiun televisi GTV akan menayangkan film-film terbaik untuk menemani liburan panjang pemirsa di akhir 2017 ini. Deretan program spesial yang bertajuk 'Big Movies Platinum Tahun Baru', #JagonyaFilm GTV mulai dapat dinikmati oleh para penikmat movie di Tanah Air terhitung sejak 28 Desember kemarin.



Film berkualitas yang siap mengudara berasal dari beragam genre. Salah satu di antaranya yakni series The Fast and Furious, Ant Man, Frozen, Seven Son hingga Dracula Untold yang pertama kali tayang di layar kaca.



Setidaknya bakal ada delapan film dalam rangkain Big Movies Platinum Tahun Baru yang dipersembahkan GTV sampai 1 Januari 2018. Dan berikut daftar lengkap movie yang siap menghibur para pemirsa di rumah.



1. Ice Age: Dawn of The Dinosaurs (30 Desember 2017, Pukul 19.15 - 21.45 WIB)







Dengan mengusung animasi yang segar film animasi garapan Blue Sky Studios akan membuat para pemirsa betah berlama-lama berada di depan televisi. Pasalnya selain menyajikan kehidupan dinosaurus, kisah Sid yang hendak mengadopsi telur dinosaurus boleh dikatakan cukup menghibur mengingat berkat kejadian itu, Sid dikejar induk dinosaurus.



2. Fast & Furious 6 (30 Desember 2017, Pukul 20.45 - 23.15 WIB)





Selesai dengan Ice Age: Dawn of The Dinosaurs, penonton langsung dimanjakan dengan film Fast & Furious 6. Kelanjutan dari series The Fast and Furious sebelumya sangat tepat dinikmati oleh para moviemania yang mencintai film blockbuster.



3. Frozen (31 Desember 2017, Pukul 19.15 - 21.00 WIB)





Menjelang akhir tahun, Frozen rupanya siap menemani para pemirsa yang tengah bersantai di rumah. Perjalanan Anna bersama Kristoff dan Olaf dalam mencari Elsa bisa disaksikan oleh berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Pilihan tepat bagi kalian yang memilih menghabiskan tahun baru bersama keluarga.



4. Ant Man (31 Desember 2017, Pukul 21.00 - 23.30 WIB)





Film superhero yang mengisahkan sosok Paul Rud dipersembahkan oleh GTV untuk menghibur para moviemania. Ini juga menandai awal Ant Man tayang perdana di layar kaca Tanah Air.



5. Seventh Son (1 Januari 2018, Pukul 19.15 - 21.00 WIB)





Sama seperti Ant Man, film Seventh Son juga akan mengudara pertama kali setelah disiarkan oleh GTV pada 1 Januari nanti. Film bergenre adventure ini sangat cocok disaksikan bagi pemirsa yang gemar dengan kisah ksatria dan penyihir jahat.



6. Dracula Untold (1 Januari 2018, Pukul 21.00 - 23.00 WIB)





Dracula Untold adalah sebuah film aksi epik fantasi gelap yang disutradarai oleh Gary Shore. Film ini akan ditayangkan tepat setelah Seventh Son mengudara.





(edi)