JAKARTA - Pasca-menikah dengan Raiden Soejono pada 8 Juli 2017, aktris Tyas Mirasih memang belum dikaruniai seorang buah hati. Melalui foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, mantan kekasih Raffi Ahmad ini berharap segera diberikan momongan.

Tak hanya Tyas Mirasih yang sudah tak sabar dikaruniai anak, sang suami pun demikian. Bahkan pada keterangan foto yang diunggah, wanita 30 tahun menuliskan kalau Raiden ingin berhenti merokok demi diberikan mendapatkan buah hati.

(Baca Juga: Meski Telah Lakukan Pertemuan Keluarga, Baim Wong Ikhlas Putus dari Vebby Palwinta)

(Baca Juga: Liburan Akhir Tahun, Chelsea Islan Pilih Menyelam di Lombok)

"When your smoker husband decided to quit smoking because we want to have babies 👶🏻. That’s gemes! I love you baby @raidensoe 😘❤️ Bismillah dilancarkan cepet jadi bumil. 😇🙏🏻," tulis Tyas Mirasih.

Melihat unggahan istrinya tersebut, Raiden Soejono pun langsung memberikan komentar. Ia berharap kalau niatnya untuk berhenti merokok diberikan kelancaran. Serta ternyata rencana berhenti merokok juga dialami oleh warganet lainnya.

"@tyasmirasih In shaa Allah lancar. 😘," tulis komentar Raiden Soejono.

"Hahahhahaha bener gemessss kak suamii perokok yg susahh bgt disuruh berentiii, padahal udhh pgn bgt punyaaa baby 😢 cuma balik lagi mdh2an Allah segera mempermudah buat bs punya baby dengan kendala suami yg demen bgt sama rokok🙈 @tyasmirasih," tambah akun @witha.rizka.

(aln)