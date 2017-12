JAKARTA - Aktor Baim Wong kini tengah menikmati pekerjaannya di luar dari dunia hiburan, yakni membuka bisnis di bidang makanan. Mantan kekasih Vebby Palwinta itu mengaku membuka sebuah restauran adalah keinginannya selama ini.

Membangun sebuah restauran memang merupakan hal yang tak mudah untuk dilakukan, namun karena pekerjaan tersebut adalah salah satu passion terbesarnya, Baim Wong pun merasa tak terbebani sama sekali.

"Sebenarnya ada ya, saya suka desain tapi sekarang masih passion restaurant, politik juga pernah nawarin saya. Setiap saya masuk ke lini pekerjaan harus 100 persen sekarang saja entertain masih 0," ujar Baim Wong saat ditemui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2017).

"Saya tuh pas di titik ini tuh buat semua sendiri agak takjub tapi enggak berasa karena semua tuh passion saya sendiri enggak jadi beban. Kalau sudah masuk ke lini pekerjaan yang saya suka sudah 24 jam," tambah pria 36 tahun itu.

Selama menjalani bisnis makanan tersebut, pemaim film Jakarta Undercover ini mengungkapkan telah mendapatkan kebahagiaan. Salah satu kebahagiannya adalah bisa membuka lapangan kerja bagi sejumlah orang.

"Sekarang sih lebih kebahagian yang saya dapat yaitu saya memperkerjakan orang. Itu enggak bisa dari kata-kata, karena di sini saja ada yang 20 tahun, jadi seperti itu lebih berharga," ungkap Baim Wong.

"Di sini ada 19 tahun putus sekolah, dari situ saya memperkerjakan, di situ bisnis itu its not about money ya. Bisnis bukan karena uang tapi pelayanan yang baik ini juga pengalaman buat saya," tutupnya.

(aln)