JAKARTA - Banyak selebriti yang menghabiskan waktu untuk merayakan pergantian tahun dengan berlibur ke luar negeri, namun ternyata tidak bagi aktris Chelsea Islan. Pemain film Rudi Habibie ini memilih untuk berlibur ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Seperti yang terlihat pada akun Instagram pribadinya, Chelsea Islan nampak tengah menyelami laut di salah satu pulau di Lombok. Dalam fotonya, ia memperlihatkan terdapat stupa atau patung di dasar lautan.

"Finally back in the Sea. 🌊💙 ," tulis kekasih Daffa Wardhana tersebut pada keterangan fotonya.

Tak hanya satu foto yang diunggah, Chelsea Islan juga membagikan foto saat dirinya menyelam berikutnya. Kali ini, pemain film Ayat Ayat Cinta 2 tersebut menyelam dengan salah satu temannya. Dalam keterangan tulisan, ia mengungkapkan betapa senangnya bisa menyelam bersama temannya itu.

"So excited and so happy to be back again with this dive buddy. Since Day 1, we have been dipping ourselves in the Ocean. 🌊💙 ," tulisnya lagi.

Melihat beberapa foto yang diunggah tersebut, banyak warganet yang mengagumi keindahan bawah laut yang diperlihatkan wanita 22 tahun itu. Namun, ada pula warganet yang membandingkan kalau pesona bawah laut itu tak kalah dengan kecantikan Chelsea Islan.

"Yg nyelem gak kalah cantiknya dengan laut❤," tulis warganet akun @aryamlnap.

