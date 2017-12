JAKARTA - Liburan panjang akhir tahun ini rupanya dihabiskan oleh aktris peran sekaligus penyanyi Marshanda dengan pergi ke luar negeri. Caca sapaan akrabnya berangkat jalan-jalan ke Sydney, Australia bersama dengan pria yang dikabarkan sebagai kekasih barunya, Erico Mihardjo.



Hal tersebut terungkap kala keduanya saling membagikan momen kebersamaan selama berwisata di Negeri Kanguru di Instagram. Dalam beberapa video yang diunggah, terlihat mereka menyambangi sejumlah tempat populer di sana.

Salah satu di antaranya yakni Sydney Opera House hingga Luna Park. Agar lebih romantis, keduanya memilih berkeliling dengan menaiki mobil. Terlihat Erico duduk di bangku supir sedangkan janda Ben Kasyafani itu berada di sampingnya asyik memperlihatkan keindahaan Sydney lewat Instagram Story.



Lewat video yang kini diposting ulang oleh akun-akun gosip di Instagram, mereka tampak begitu mesra. Baik Marshanda maupun Erico diduga dalam suasana hati yang bagus. Pasalnya, sejoli tersebut tak henti-hentinya menampilkan senyum sumringah di hadapan kamera.



Perjalanan kali ini bakal dihabiskan oleh mereka sampai malam tahun baru. Pernyataaan tersebut diungkapkan Marshanda saat melakukan siaran langsung di Instagram.



"Hai everyone from Sydney. Sekarang aku lagi liburan di Sydney. So anyway di live video ini aku mau kasih tahu kalau, selama liburan di sini, aku bakal sampai tahun baru di sini," katanya bahagia.





Sebelumnya, Marshanda sendiri sebenarnya sempat berencana menghabiskan penghujung 2017 bersama dengan sang buah hati, Sienna Ameerah Kasyafani. Namun rencana tersebut batal mengingat ia memilih berkencan berdua dengan Erico ke Sydney.



Sekadar diketahui, Erico sendiri adalah seorang pengusaha dengan bisnis di berbagai bidang. Pria berkepala plontos tersebut diakui Marshanda lewat wawancara belum lama ini merupakan sosok yang cukup spesial di dalam hidupnya.

(edi)