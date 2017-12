LOS ANGELES – Daftar tahunan tentang aktor dengan pendapatan tertinggi sepanjang tahun 2017 versi majalah Forbes akhirnya dirilis. Daftar teranyar itu memunculkan nama Vin Diesel sebagai pemuncak disusul oleh Dwayne Johnson dan Gal Gadot.

Pendapatan kotor bintang Fast and Furious di tahun 2017 diperkirakan mencapai angka USD1,6 miliar. Angka tersebut datang dari tiga film besar yang dibintanginya di tahun ini, yakni xXx: Return of Xander Cage, The Fate of the Furious, dan mengisi suara Baby Groot dalam film Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Sementara itu Dwayne “The Rock” Johnson, yang tahun lalu menjadi aktor dengan bayaran tertinggi, menempati posisi runner-up dengan total pendapatan mencapai USD1,5 miliar. Hasil tersebut belum ditambahkan dengan pendapatan dari Jumanji: Welcome to the Jungle, yang saat ini masih tayang di bioskop.

Menguntit di posisi ketiga ada bintang Wonder Woman, Gal Gadot. Aktris asal Israel tersebut berhasil membukukan pendapatan senilai USD1,4 miliar sepanjang tahun 2017. Melansir Forbes, Sabtu (30/12/2017), pendapatan terbesar Gal datang dari debutnya sebagai Putri Amazon yang mencetak grossing film sebesar USD822 juta. Penampilan kedua Gal sebagai Diana dalam Justice League menambah pundi-pundi pendapatannya menjelang akhir tahun.

Dua bintang muda Star Wars, Daisy Ridley dan John Boyega, untuk pertama kalinya masuk ke dalam daftar tahunan ini. Pengaruh besar tentunya datang dari Star Wars: The Last Jedi dan beberapa film kecil yang mereka bintangi tahun ini.

Scarlett Johansson tahun lalu menjadi aktor dengan pendapatan tertinggi versi Forbes bersama Chris Evans, Robert Downey Jr, Margot Robbie, dan Amy Adams.

1. Vin Diesel – USD1,6 miliar

2. Dwayne Johnson – USD1,5 miliar

3. Gal Gadot – USD1,4 miliar

4. Emma Watson – USD1,3 miliar

5. Johnny Depp – USD1,1 miliar

6. Daisy Ridley – USD1,08 miliar

7. Tom Holland – USD888 miliar

8. Chris Pratt – USD864 miliar

9. Chris Hemsworth – USD845 miliar

10. John Boyega – USD815 miliar

(aln)