SEOUL - Awal Oktober 2017 menjadi momen terberat bagi para penggemar SNSD (Girls Generation). Betapa tidak, tiga member girlband bentukan SM Entertainment ini memutuskan tak perpanjang kontrak dengan agensi pada 9 Oktober 2017. Mereka adalah Tiffany, Seohyun dan Sooyoung.



Meski fans begitu sedih atas keputusan mereka, para member SNSD termasuk Sunny rupanya lebih terpukul. Setelah sekian lama bungkam, Sunny akhir mengungkap perasaannya pasca-ditinggal tiga anggota SNSD.

Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam episode mendatang variety show terbaru E Channels, 'Life Sharing Reality - Sending Me to You'.



"Kami ingin terus selama 10 tahun, tapi saya rasa kami tidak melakukannya dengan baik karena kami sendiri. Saya rasa ini (grup bisa bertahan) karena cinta para fans untuk Girls 'Generation begitu hebat," katanya dikutip dari Allkpop.





Ia bahkan menitikan air mata ketika berbicara kontrak para member dengan agensi, SM Entertainment. Kala itu, pelantun Lion Heart ini sempat berkumpul untuk membicarakan masalah tersebut.



Semua personel termasuk Taeyeon, Yuri, Yoona, Sunny, Hyohyeon, Seohyun, Sooyoung dan Tifanny mengemukakan pendapat mereka apa yang akan dilakukan di masa depan. Saat itulah, ketiga member memilih untuk hengkang dan meneruskan karier di dunia seni peran.



"Kami baru saja melewati perpanjangan kontrak. Masing-masing dari kami membicarakan apa yang ingin kami lakukan dan apa yang tidak. Ketika mendengar anggota berbicara, saya dapat memahami dari mana mereka berasal, dan saya ingin mereka melakukan apa yang mereka inginkan," cerita Sunny.



"Kemudian ketika saya mendengar sisi lain, saya akan memahaminya juga. Karena kita sudah bersama begitu lama, saya tahu bagaimana keadaannya. Mengapa mereka melakukan itu. Mereka semua berharga. Aku mengerti mereka semua dan ingin mereka semua melakukannya dengan baik. Saya ingin mereka bahagia," sambungnya.

Sebelumnya, Jessica lebih dulu keluar dari SNSD pada 2014. Terlepas dari itu semua, kini girlband yang berdiri selama sedekade ini pun hanya tersisa lima anggota dan berjanji akan segera comeback dalam waktu dekat.





(edi)