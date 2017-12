LOS ANGELES – Sebagai bentuk protes terhadap budaya pelecehan seksual kepada perempuan di industry perfilman Hollywood, semua aktris dikabarkan akan datang ke acara Golden Globes dengan mengenakan gaun hitam. Hal sama juga rupanya akan dilakukan oleh para aktor Hollywood.

Dwayne Johnson dan seorang stylist bernama Ilaria Urbinanti mengonfirmasi bahwa beberapa aktor akan tampil dengan jas hitam. Keputusan tersebut menjadi bagian dari solidaritas mereka terhadap maraknya kasus pelecehan seksual yang terungkap di Hollywood.



“Karena semua orang terus bertanya kepadaku…YES, para pria juga akan mendukung solidaritas para perempuan dengan mengenakan pakaian serba hitam untuk memprotes ketidaksetaraan gender di Golden Globes tahun ini. Setidaknya beberapa klien aktorku akan melakukan itu,” tulis Urbinanti dalam sebuah unggahan di Instagramnya.





Seperti diketahui Urbinanti merupakan penata gaya dari aktor-aktor seperti Tom Hiddleston, Armie Hammer, Garrett Hedlund, dan Dwayne “The Rock” Johnson. Menanggapi unggaahan tersebut, The Rock pun memastikan bahwa dirinya akan hadir dengan pakaian serba hitam ke acara tersebut.



“Yes we will,” tulis The Rock berkomentar.

Pada awal bulan lalu, beberapa aktris mengonfirmasi akan menghadiri acara Golden Globes pada 7 Januari mendatang dengan berpakaian seba hitam. Tak hanya tamu undangan dan para nomine, presenter yang ditunjuk pun dikabarkan akan mengenakan pakaian serba hitam sebagai bentuk protes keras terhadap maraknya kasus pelecehan seksual. Demikian seperti diberitakan Entertaiment Weekly.

