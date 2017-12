JAKARTA - Pariwisata Bali sempat terganggu akibat erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu. Tentu hal ini sangat disayangkan karena pendapatan daerah baik dari turis domestik dan mancanegara.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyakat Indonesia maupun luar negeri, Presiden Joko Widodo bahkan datang ke Bali dan menikmati sore di Pantai Kuta. Rossa sebagai salah satu diva yang konsen akan pariwisata turut memastikan jika Bali kini telah aman dan bisa dinikmati keindahan alamnya.

Bukti dari pernyataanya, Rossa memboyong 20 anggota keluarga berlibur di Bali pada malam pergantian tahun baru. Ia yakin Bali aman akan bencana dan bisa kembali dinikmati.

"Ini bisa meluruskan rumor di luar negeri, karena teman saya di luar negeri banyak yang tanya 'aman enggak?' Mudah-mudahan, insya Allah Bali masih aman dan semoga tidak ada hal-hal yang lain lagi," jelas Rossa.

Selain berlibur, Rossa juga bekerja di Bali. Pada malam pergantian tahun, Rossa menggelar konser di The Patra Bali Resort & Villas pada 31 Desember 2017. Konser bertajuk "A New Chapter" ini juga mengusung kampanye Bali Remains Beautiful and Safe.

"Kami harapkan dengan kehadiran penyanyi Rossa, selain dapat menghibur warga masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di Bali, juga sebagai bentuk promosi Pulau Dewata tetap aman untuk dikunjungi wisatawan Nusantara dan asing," ujar Rizki P. Hasan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Patra Jasa selaku penyelenggara konser.

