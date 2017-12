LOS ANGELES – Khloe Kardashian akhirnya menjawab pertanyaan seorang penggemar tentang berapa bulan usia kandungannya. Melalui platform Twitter, bintang reality show Keeping Up with the Kardashians tersebut memberikan jawaban yang selama ini tidak pernah diberikan.

Sejauh ini kandungan Khloe ternyata sudah hampir berusia enam bulan. Ini merupakan kehamilan perdana Khloe karena selama menjadi istri Lamar Odom dari tahun 2009 sampai 2016 ia belum dikaruniai anak.

“Usia kandunganku akan memasuki enam bulan pada pekan depan,” jawabnya singkat setelah mengucapkan selamat Natal kepada para followers-nya.

I'll be 6 months next week 🤰🏼 https://t.co/8F6dvoJqLM— Khloé (@khloekardashian) 25 Desember 2017

Tidak seperti Kylie Jenner, Khloe Kardashian cukup terbuka soal kehamilannya. Pada pekan lalu ia dan sang kekasih, Tristan Thompson, mengumumkan kehamilannya di media sosial.

“Impian utamaku akhirnya terwujud! Kami akan memiliki bayi! Aku telah menantikannya dan bertanya-tanya kapan bisa hamil tapi Tuhan ternyata punya rencana selama ini. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Aku seharusnya tinggal percaya dan lebih sabar saja. Aku terkadang masih tidak percaya bahwa cinta kita menciptakan kehidupan! Tristan, terima kasih telah mencintaiku seperti apa yang kamu lakukan!” ujarnya saat itu.

