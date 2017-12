LOS ANGELES - Natal memang seharusnya dirayakan bersama orang-orang tersayang seperti keluarga atau kekasih. Sayangnya, Brad Pitt tak bisa melakukannya karena ia telah berpisah dengan Angelina Jolie dan keenam anak mereka.



Ini menjadi tahun kedua Brad Pitt tak bisa menghabiskan Natal bersama Jolie dan Maddox cs. Seorang sumber bahkan mengatakan jika Jolie tak mengizinkan Pitt untuk bertemu dengan keenam anaknya yang memang berada di bawah pengawasan bintang Maleficent tersebut.



"Angie memegang kendali ketika ini berhubungan dengan anak-anak saat liburan dan dia mengambil keuntungan dai itu. Dia (Pitt) mencoba bermain dengan baik. Tapi, setiap kali dia meminta Angie untuk sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, dia (Angie) menolaknya," tutur sumber dilansir IBTimes, Selasa 26 Desember 2017.

Tak bisa merayakan Natal dengan keenam anaknya bukan berarti Pitt sendirian. Kabarnya, bintang By The Sea itu menghabiskan Natal dengan liburan bersama mantan istrinya, Jennifer Aniston.



Majalah Australia, NW pertama memberitakan jika Pitt menghabiskan liburan sekaligus merayakan Natal dengan Aniston di Aspen. Kabarnya, Aniston lah yang mengundang Pitt untuk ikut berlibur dengannya di Aspen pada saat Natal.



"Dia (Pitt) tak benar-benar di sana sejak dia dan Jen berpisah. Dia sangat tersentuh atas tawaran Jen dan berterima kasih atas kebaikannya. Dia suka bicara dan mengenang (masa lalu) dengan Jen soal semua hal yang dulu mereka lakukan bersama," bongkar sumber yang mengaku sebagai orang dalam.





Dua dekade lalu, ketika Pitt dan Aniston masih bersama, mereka memang pernah berlibur bersama ke Aspen. Kini setelah lama berpisah dan Pitt sudah tak lagi bersama Jolie, Aniston dan sang mantan suami punya peluang untuk mengulang kembali kenangan manis mereka itu.



Tetapi, kabar ini mendapat bantahan dari Gossip Cop. Portal media yang kerap menyajikan berita bantahan dari gosip-gosip yang menyeruak itu mengatakan jika Pitt dan Aniston tak menghabiskan libur Natal bersama di Aspen seperti klaim Majalah NW.



Menurut Gossip Cop, perwakilan Aniston menyatakan jika istri Justin Theroux itu tidak sedang bersama Pitt. Lebih jauh, sumber dari pihak Aniston itu mengatakan jika Aniston tidak sedang berada di Aspen, Colorado saat Natal tahun ini.

(edi)