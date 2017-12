JAKARTA - Rossa ingin pekerjaan bukan hambatan untuk melakukan quality time bersama keluarga di momen spesial. Meski bekerja, Rossa ingin turut bersuka cita menyambut pergantian tahun bersama seperti keluarga pada umumnya, termasuk bersama sang putra semata wayang, Rizky Langit Ramadhan.

Bukan satu atau dua orang tetapi 20 orang anggota turut diajak untuk menikmati keindahan alam Bali. Rossa menghabiskan malam tahun baru dengan menghelat konser berjudul "A New Chapter" di The Patra Resort and Villas Bali pada 31 Desember 2017. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Diva Indonesia itu turut pula mengajak keluarganya untuk sekaligus berlibur akhir tahun.

"Tanggal 28 Desember ada sekitar 20 orang keluarga yang sengaja saya berangkatkan ke Bali. Termasuk anak saya, Rizky. Selain kerja, saya juga memang ingin keluarga besar saya liburan ke Bali," ujar Rossa saat ditanya persiapan konsernya di The Patra Bali Resort & Villas.

Meski Bali sempat di guncang bencana saat Gunung Agung erupsi, Rossa tak punya kekhawatiran. Dalam konser yang bertema Bali Remains Beautiful and Safe, Rossa juga memastikan jika Bali saat ini telah aman dan cocok untuk dijadikan destinasi liburan akhir tahun. Keyakinan Rossa makin kuat ketika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyempatkan diri mengunjungi Bali dan menyapa para turis lokal maupun mancanegara di sekitar Kuta.

"Jadi saya percaya sekali Patra Jasa (selaku penyelenggara konser) dan pemerintah kita bahwa sudah yakin dengan yang dilakukan. Semoga berjalan dengan lancar, seiring hari ini orang-orang udah percaya lagi bahwa Bali akan aman. Itu alasan kenapa saya berangkatkan 20 orang keluarga saya juga ke sana," jelas Rossa.

Dalam konser "A New Chapter", Rossa akan menyanyikan lagu-lagu hits hingga single yang baru saja dirilis. Tiket dibanderol mulai Rp1 jutaan.

