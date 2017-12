LOS ANGELES – Major Lazer memiliki kado Natal tersendiri untuk para penggemarnya. Trio EDM tersebut merilis sebuah single baru sebelum menutup tahun 2017.

Lagu berjudul Go Dung menjadi kado Natal Major Lazer untuk para penggemarnya. Lagu ini merupakan sebuah kolaborasi dengan Kes, sebuah band asal Trinidad dan Tobago yang memiliki cita rasa musik soca, calypso, reggae, dan pop.

Major Lazer merilis Go Dung melalui Soundcloud. Lagu ini sudah bisa didengarkan secara gratis di platform berbagi musik tersebut.

Dilansir NME, Rabu (27/12/2017), Major Lazer juga kini sedang mempersiapkan sebuah album baru. Album tersebut kabarnya akan dirilis pada tahun 2018.

Trio asal Amerika tersebut terakhir kali merilis sebuah album EP berjudul "Know No Better". Album tersebut berisi lagu-lagu kolaborasi mereka dengan para penyanyi hits seperti Sean Paul, Quavo, dan bahkan Camila Cabello.

