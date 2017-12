SEOUL – Rapper Heize dikabarkan harus mendapatkan perawatan medis setelah jatuh pingsan usai tampil di SBS Gayo Daejun, pada 25 Desember 2017. CJ E&M selaku label yang menaungi sang artis mengatakan, bahwa sang artis kelelahan akibat aktivitas yang cukup padat.

"Heize saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Selama ini, ia memiliki gejala sinusitis dan tidak mendapatkan penanganan yang benar. Inilah yang membuat kondisinya memburuk. Heize akan dijadwalkan untuk operasi dalam waktu dekat," ungkap perwakilan CJ E&M.

Sebagai informasi, bintang Unpretty Rapstar 2 itu jatuh pingsan setelah tampil duet penyanyi veteran, Lee Juk. Musisi 26 tahun itu diketahui mengalami demam tinggi dan mual sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. "Saat ini, akan sulit baginya untuk melanjutkan aktivitas sesuai jadwal yang ada," imbuh CJ E&M.

Melihat kondisi kesehatannya saat ini, pemilik nama asli Jang Da Hye harus menjalani sederet perawatan dan menunggu jadwal operasi. Sejenak ia harus beristirahat dan menanggalkan jadwal kerjanya yang begitu padat.

Pada 26 Juni 2017, Heize merilis album barunya bertajuk '///' yang terdiri dari lima track. Menurut CJ E&M, '///' bermakna 'Anda', 'Awan Gelap', dan 'Hujan'. "Nikmatilah album baru Heize yang lahir dari buah kerja kerasnya selama ini," ungkap agensinya itu kala itu.



Album '///' sekaligus menjadi comeback perdana Heize sejak merilis 'And July' pada 18 Juli 2017 dan 'Heize' pada 21 Maret 2014. Melalui tiga albumnya, perempuan kelahiran Daegu, Korea Selatan itu, sempat menembus sejumlah tangga musik melalui lagu Do Not Come Back, And July, dan Star.

