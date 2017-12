JAKARTA - Industri hiburan Tanah Air tengah dihebohkan dengan ulah beberapa artis yang kedapatan saling menyindir satu sama lain. Tak sekedar lewat media sosial, sindiran bahkan terlontar saat mereka tampil di layar televisi.

Aksi saling sindir itu sendiri rupanya ikut menarik perhatian beberapa artis yang tidak terlibat didalamnya. Seperti Melaney Ricardo, yang langsung memberikan tanggapan atas ulah rekan-rekan kerjanya.



"Ya mungkin karena gini kali, namanya artis juga kan manusia, mungkin ya dalam bekerja namanya manusia kita kan enggak sempurna. Kata Bunda Dorce kan kesempurnaan hanya milik Allah ya, kekurangan milik kita. Jadi kadang-kadang ya mungkin namanya ada baper-baperan, gitu kan pasti ada," tutur Melaney di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.



"Kadang-kadang namanya berteman kan seringkali itu lagi itu lagi. Mungkin enggak enak untuk mengungkapkan secara langsung," lanjutnya.

Kendati sekilas masih dapat memaklumi ulah beberapa artis yang saling sindir, Melaney pada akhirnya tetap menyayangkan aksi tersebut. Menurut istri Tyson Lynch, jauh lebih baik apabila pihak-pihak terkait duduk bersama untuk menyelesaikan masalah mereka guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.



"Kalau aku sih berpikirnya mudah-mudahan kita sama teman sejawat kerja, dijauhkan lah dari hal-hal yang enggak enak seperti itu. Kalaupun misalnya ada miss understanding lebih baik memang heart to heart, di omongin langsung," ucap Melaney Ricardo.



"Takutnya, you know kan ada yang pro ada yang kontra. Makin di perkeruh gitu jadinya dengan komentar-komentar dari mungkin ada beberapa netizen. Mungkin karena enggak suka juga jadi ikut makin heboh. Walaupun sebenarnya actually smoothing," pungkas wanita 36 tahun.

