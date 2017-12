SEOUL - Setelah memutuskan hengkang dari Sidus HQ, pada 31 Agustus 2017, aktris Kim So Hyun akhirnya resmi bergabung dengan E&T Story Entertainment. Sebagai informasi, E&T merupakan agensi independen yang dibentuk oleh Loen Entertainment.



Kabar ini sekaligus menjawab rumor yang mengatakan Kim akan menjalankan one person agency setelah meninggalkan Sidus HQ. Berada di bawah label independen seperti E&T membuat bintang Page Turner itu akan bekerja secara eksklusif dengan timnya sendiri.  

(Baca juga: Pacaran dan Mabuk, Dua Keinginan Kim So Hyun di Usia 20 Tahun)

Berdasarkan keterangan resminya, E&T Story Entertainment memiliki tim independen yang akan bekerja sama dengan Loen Entertainment untuk 'memasarkan' Kim So Hyun. Menariknya lagi, dengan bergabung bersama E&T maka hubungan profesional Kim dengan Park Chan Woo, CEO E&T Story Entertainment, akan berlanjut. Keduanya diketahui sudah bekerja sama sejak tahun 2010.

Park Chan Woo mengungkapkan, "E&T Story Entertainment memutuskan untuk bekerja sama dengan aktris Kim So Hyun, yang telah menunjukkan pesonanya dalam berbagai bidang. Saya senang bisa melanjutkan hubungan (profesional) ini atas landasan rasa percaya, bahkan sejak Kim So Hyun masih sangat muda."

(Kim So Hyun. Foto: Instagram/@wow_kimsohyun)

Dia menambahkan, akan tetap mendukung karier akting Kim di masa depan. Pada awal Desember 2017, Soompi melaporkan, Kim akan bermain dalam drama KBS, Radio Romance, bersama Yoon Doojoon.

Kali ini, aktris 20 tahun itu akan melakoni peran sebagai seorang penulis skrip radio. "Ini merupakan proyek (akting) perdanaku setelah berusia 20 tahun. Kali ini, aku memilih peran yang jauh lebih ceria dan energik karena aku ingin menunjukkan sisi lainku sebagai perempuan di usia 20-an," katanya seperti dikutip dari Soompi.

(Baca juga: Kim So Hyun Beberkan Adegan Ciuman dengan Yoo Seung Ho)



Dia menambahkan, "Saat berakting, aku hanya ingin fokus pada apa yang bisa kulakukan, bukan pada apa yang tidak bisa aku lakukan. Aku ingin mengapresiasi diriku karena memutuskan masih berakting sampai sekarang."



Sejauh ini, Kim sudah bermain dalam sejumlah drama, film, dan iklan. Dia diketahui membintangi drama Ruler: Master of the Mask, Hey Ghost, Let's Fight, Page Turner, dan Who Are You: School 2.





(SIS)