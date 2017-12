DUBAI - Pasangan Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia masih bisa menikmati Hari Natal, Senin (25/12/2017) secara penuh di Dubai, Uni Emirat Arab. Jika melihat unggahan Glenn di Instagram, Minggu 24 Desember 2017, ada perayaan yang semakin merekatkan mereka termasuk dengan sang anak, Nastusha Olivia Alinskie.

Di Dubai, pria 29 tahun tersebut pun bertemu "Santa Arab" serta seorang peri yang berpakaian merah dan putih seperti biasa, dilengkapi topi Santa. Keluarga Glenn sendiri terlihat mengenakan pakaian kasual.

Glenn, yang mengenakan kemeja dan celana berwarna gelap, menggendong Nastusha yang berjaket cokelat. Sementara itu, Chelsea terlihat mengenakan gaun hitam bermotif bunga.

"Dengan Santa Arab dan Elf-nya di Dubai! Jingle bells jingle bells jingle all the way.. 🎄🎅," tulis Glenn.

Chelsea juga sempat membeberkan foto Natal di suasana penuh kaca dan kristal . Namun, Glenn juga sempat mencoba sorban Arab ketika berada di sana.

Tak tanggung-tanggung, ia yang mengenakan sorban merah-putih dan kaos abu-abu kembali menggendong Nastusha yang mengenakan pakaian senada. Karena nuansa foto tersebut lebih mirip nuansa Arab, ia juga sempat menyebut Nastusha sebagai "Habibi"-nya.

"Membawa "Habibi"-ku ke mana-mana," tulis Glenn.

Seperti diketahui, Glenn dan Chelsea sudah lama merencanakan Natal ke negara super kaya tersebut. Glenn sempat mengungkap ingin keluar dari zona nyamannya sementara tetap mengurus pekerjaannya dari tetangga Arab Saudi itu.

Tahun ini, ia jadi salah satu dari jajaran selebriti yang bertamasya ke luar negeri untuk Natal, seperti keluarga Andrew White dan Nana Mirdad.

Selain itu, Chelsea juga sempat menulis ucapan selamat bagi siapapun yang merayakan Natal. Yang jelas, kehadiran Nastusha kali ini melengkapi momen quality time untuk keluarga tersebut.

"May your Christmas sparkle with moments of Love,Laughter & Goodwill. Merry Christmas 🎄," tulis Chelsea.

