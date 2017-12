TANGERANG - Momen liburan Hari Natal dan Tahun Baru menjadi spesial kali ini bagi penyanyi Andmesh. Penyanyi jebolan Rising Star Indoensia tersebut mendapat panggilan manggung pada kedua perayaan tersebut di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Hal ini menjadi keberuntungan baginya lantaran bisa bekerja sekaligus berkumpul dengan keluarga. Rencananya, ia akan terbang ke kampung halaman pada 23 Desember 2017.

"Natal kebetulan ke Kupang. Dari Natal sampai Tahun Baru di sana. Kebetulan Natal ini ada off air di sana, tahun baru ada off air di sana, (dan) awal tahun baru juga ada off air di sana. Jadi sekalian baliknya tanggal 7 hari," ujar Andmesh di kawasan Alam Sutera, Tangerang, baru-baru ini.

Banjirnya tawaran manggung membuatnya bisa berkumpul dengan keluarga dan menemani sang ibu, yang sudah dua tahun lebih ditinggal ayah Andmesh meninggal dunia.

"Enggak sengaja. Itu emang udah diatur sama Tuhan, memang Natal dan Tahun Baru sama keluarga. Kebetulan kan mama sendiri di sana," tambahnya.

Di balik itu, Andmesh pun tidak menutup kemungkinan bahwa mendapat tawaran dengan bayaran besar saat manggung di sejumlah titik di Kupang. Meski begitu, ia memaknainya sebagai momen berkumpul dengan keluarga sekaligus merayakan Hari Natal bersama.

"Besar off air lah (bayarannya), pastinya lah ya. Kalau enggak ada off air pun saya tetap balik gitu ya emang pingin Natal tahun pertama saya jadi seorang Andmesh yang baru pengin Natal bersama ngerayain bareng pas natal dan tahun baru," papar pelantun Jangan Rubah Takdirku.

"Ya bisa dibilang ya mengucap syukur apa yg sudah Tuhan kasih gitu, ngerayain bareng yang paling ngerayain bareng di kuburan paph," tutupnya.

