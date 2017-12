LOS ANGELES - Billboard telah merilis daftar chart Hot 100 di minggu terakhir Desember 2017. Dari daftar pengisi top 10 Billboard Hot 100 edisi 30 Desember 2017, dua nama penyanyi wanita mencuri perhatian publik.



Yang pertama adalah Cardi B. Penyanyi muda yang nai daun lewat single Boda Yellow itu mencatatkan sejarah dalam karier bermusiknya dengan kembali masuk ke daftar top 10 Billboard Hot 100. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, lagu Cardi B masuk ke dalam 10 besar Billboard Hot 100.

Lagu terbaru Cardi B, yakni MotorSport yang dinyanyikannya bersama Migos dan Nicki Minaj berhasil merangsek naik ke peringkat 6 Billboard Hot 100 pekan ini setelah minggu lalu duduk di ranking 15. Dengan ini, Cardi B menjadi rapper wanita pertama yang berhasil tiga kali masuk top 10 Billboard Hot 100 secara berturut-turut.



Penyanyi wanita lain yang mencuri perhatian di Billboard Hot 100 pekan ini adalah Mariah Carey. Ibu dua anak ini masuk ke 10 besar lewat All I Want For Christmas is You yang pekan ini berada di peringkat 9.



Walaupun merupakan lagu lawas, tapi ini adalah pertama kalinya All I Want For Christmas is You masuk ke dalam top 10 Billboard Hot 100. Padahal, lagu ini sudah dirilis 23 tahun silam.



Selain dua lagu tersebut di atas, tak ada lagi pendatang baru di top 10 Billboard Hot 100. Puncak Billboard Hot 100 masih dipegang oleh Ed Sheeran dengan lagu Perfect yanag dinyanyikannya bersama Beyonce. Rockstar dari Post Malone feat. 21 Savage serta Havana dari Camila Cabello feat Young Thug masih membuntuti Ed di peringkat dua dan tiga seperti pekan lalu.

Berikut adalah daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 30 Desember 2017:

1. Ed Sheeran feat Beyonce - 'Perfect'

2. Pos Malone feat 21 Savage - 'Rockstar'

3. Camila Cabello feat Young Thug - 'Havana'

4. Lil Pump - 'Gucci Gang'

5. Imagine Dragon - 'Thunder'

6. Migos, Nicki Minaj & Cardi B - 'Motor Sport'

7. Sam Smith - 'Too Good at Goodbyes'

8. Halsey - 'Bad at Love'

9. Mariah Carey - 'All I Want for Christmas is You'

10. G-Eazy feat A$AP Rocky & Cardi B - 'No Limit'

