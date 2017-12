JAKARTA - Rapper asal Indonesia Brian Imanuel, atau yang akrab dikenal dengan nama panggung Rich Chigga, mengumumkan, tengah mempersiapkan album debut bertajuk 'AMEN'. Kabar itu diumumkannya melalui akun Instagram pada 2 Febuari 2018.

“Proyek debutku, 'AMEN'. 2 Februari 2018. Terima kasih," tulisnya sembari mengunggah foto dirinya mengenakan jaket berbahan bulu biru dengan kacamata warna senada.

Ini menjadi album debut remaja 18 tahun itu, setelah single perdananya Dat $tick viral di media sosial pada Februari 2016. Di YouTube, video itu ditonton lebih dari 79 juta kali.



Dalam 2 tahun terakhir, saat ia membangun kariernya di Hollywood, Rich Chigga telah mengantongi sejumlah single, baik solo maupun proyek kolaborasi. Selain Dat $tick, dia juga merilis Who That Be, Seventeen, Back At It, Gospel (feat. Keith Ape & XXX Tentacion), Glow Like That, Chaos, dan Crisis (feat. 21 Savage).

Rich Chigga juga telah menggelar tur konser bertajuk 'Come to My Party' di Eropa dan Amerika Serikat. Selain konser solo, dia juga tampil dalam proyek gabungan 'Double Happiness' bersama artis-artis 88Rising, agensi yang menaunginya. Bersama Keith Ape, Joji, dan Higher Brothers, dia berkeliling Asia dan Amerika hingga tahun depan.

Dalam sebuah wawancara, rapper yang bernaung di bawah agensi 88Rising itu sempat mengungkapkan, semua proses pengerjaan album itu dilakukan Rich Chigga di kediaman pribadinya di Los Angeles, Amerika Serikat.

(Penampilan Rich Chigga di Djakarta Warehouse Project 2017. Foto: Instagram/@brianimanuel)

Baru-baru ini, Rich Chigga kembali ke Indonesia untuk menyapa penggemar dan keluarganya. Pada 17 Desember 2017, dia bersama Keith Ape, Joji, dan Higher Brothers tampil di Djakarta Warehouse Project 2017 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.





