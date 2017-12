SEOUL - Yang Hyun Suk, CEO YG Entertainment, menyegarkan dahaga fans dengan janji comeback sejumlah grup asuhannya tahun depan. Berdasarkan bocorannya di Instagram, WINNER, iKON, dan BLACKPINK akan merilis karya baru pada awal 2018.



Pria yang juga kerap disapa YG itu menyatakan, iKON akan comeback pada Januari 2018, WINNER Februari 2018, dan BLACKPINK masih akan diumumkan kembali. Ia juga menjanjikan variety show berjudul BLACKPINK House akan tayang di pekan pertama Januari 2018.

Yang Hyun Suk menjanjikan teaser dan tanggal pasti penayangannya selambat-lambatnya pekan depan. Jawaban itu ia berikan setelah melihat pertanyaan-pertanyaan dari sejumlah netizen di Instagram.



"iKON yang pertama di 2018. Bulan Januari, 100 persen. WINNER, Februari 2018. Mereka akan syuting video klip Januari," tulis Yang Hyun Suk dalam dua foto berbeda. "BLACKPINK House akan mulai tayang pekan pertama Januari 2018. Tanggal pastinya akan dirlis minggu depan dengan video teaser. Mereka juga tengah merekam lagu baru," lanjut Yang.

Ini akan jadi comeback iKON setelah BLING BLING dan B-DAY dirilis pada Mei 2017, comeback WINNER setelah ISLAND pada Agustus 2017, dan comeback BLACKPINK setelah As If It's Your Last pada Juni 2017. Tak hanya itu, cuplikan BLACKPINK House juga sudah diunggah Yang Hyun Suk di laman Instagram pribadinya.

Sedikit mengenai cuplikan BLACKPINK House, terlihat Jennie dan Lisa tengah bercanda di kamar mereka dengan pakaian tidur, Jennie berbaju hitam dengan garis putih vertikal sementara Lisa mengenakan piyama warna pink. Lisa kemudian menimpa Jennie di atas kasur sembari bercanda.

Banyak yang antusias dengan janji Yang Hyun Suk. Setidaknya fans bisa tenang karena grup favorit mereka sudah pasti comeback, namun ada yang belum percaya lantaran Yang Hyun Suk sering mengundur jadwal comeback (seperti 2NE1 dulu). Apalagi, tanggal pasti rilis masih belum diunggah di media sosial masing-masing grup.



"Kamu tidak bisa menarik janji ini. Sekarang aku akan percaya," tulis seorang netizen.

"Tolong tepati janji mu ya," tulis netizen lain.



"TOLONG BURUAN AKU SUDAH KERING MENUNGGU BLACKPINK," tulis netizen lain.

