JAKARTA - Pusing. Itulah yang dirasakan presenter kawakan Jeremy Teti saat ditunjuk sebagai pengisi suara salah satu karakter dalam Si Juki The Movie. Dia mengaku sedikit kesal karena harus melakukan re-take berkali-kali hanya untuk mendapatkan ekspresi suara yang pas untuk perannya.

Meski demikian, dia mengaku, tidak marah karena berperan sebagai tokoh animasi adalah tantangan baru baginya."Awalnya memang pusing banget. Bayangkan saja, dulu waktu masih jadi reporter saya hanya perlu satu kali take dan itu langsung jadi. Lah ini? Gue harus dubbing suara berkali-kali karena intonasinya salah," katanya saat ditemui di Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Untuk membantunya mendapatkan intonasi suara yang diinginkan, Jeremy mengaku mendapat masukan dari sang animation director untuk menggunakan pengalamannya sebagai reporter. "Jadi, Deryl (animation director) meminta gue untuk berimajinasi seolah-olah sedang reportase di lapangan. Itu saya sampai lari-lari seperti saat dulu mengejar wawancara dengan presiden," ujarnya mengenang.

Meski demikian, Jeremy mengaku sangat menikmati setiap proses produksi film animasi itu. "Pada akhirnya, saya malah meminta khusus kepada tim pelatih vokal untuk melakukan take berkali-kali apabila memang dinilai belum pas," ujarnya.



Presenter kelahiran Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, mengatakan, "Bahkan sebelum acara gala launching trailer Si Juki The Movie, saya masih harus take satu bait yang hilang. Menariknya, kali ini saya hanya melakukannya dalam 1 jam. Sekali take langsung oke."

Jeremy berharap, film animasi Si Juki bisa menuai sukses dan menjadi idola baru anak-anak Indonesia. Dia juga optimistis, kehadiran Si Juki The Movie mampu mendongkrak geliat film animasi dalam negeri. "Semoga dengan begini, animator-animator kita yang ada di luar negeri mau kembali ke Tanah Air dan berkarya di sini," harapnya.



Sementara itu, Si Juki The Movie mulai tayang pada 28 Desember 2017 dan akan mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Selain Jeremy Teti, film animasi itu juga melibatkan sejumlah pesohor ternama. Indro Warkop, Bunga Citra Lestari, dan Babe Cabita adalah beberapa di antaranya.







(SIS)