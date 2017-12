LOS ANGELES - Akun Twitter grup EDM Swedish House Mafia tiba-tiba bersih tanpa jejak, memunculkan dugaan bahwa mereka akan memulai awal baru pada 2018. Isu ini malah dipanas-panasi acara yang akan mengundang dua personel mereka.

Pantauan Okezone, baik akun Instagram maupun Twitter Swedish House Mafia terlihat kosong tanpa informasi apapun termasuk kegiatan terakhir mereka pada 2013 di Ultra Miami.

Acara yang sama belakangan mengumumkan bahwa akan ada bintang tamu tak terduga di acara mereka pada 2018. Acara itu diketahui akan menghadirkan dua personel mereka, Axwell dan Sebastian Ingrosso.

"Sudah tebak belum?" tulis akun Twitter Ultra Music Festival Miami, menunjukkan sebuah foto yang bertuliskan "Special Anniversary Performances", "Expect the Unexpected", dan "Exclusively at Ultra Music Festival".

Tak hanya itu, personel yang tersisa yaitu Steve Angello juga mulai mem-follow Axwell dan Ingrosso. Baik yang mulai menerka-nerka apa maksud dari kegiatan media sosial terbaru mereka, salah satunya media musik EDM, Dancing Astronauts.

"Jadi..ada ini. Dan medsos @swedishhousemafia sudah dibersikan..kita semua harus tenang," tulis Dancing Astronauts.

Diketahui, Swedish House Mafia tampil di Ultra Miami in 2013 sebelum benar-benar bubar, tak lama setelah tampil di Indonesia dalam One Last Tour. Tahun 2018 menandakan 10 tahun mereka berkarya, tepat 5 tahun setelah bubar lantaran masing-masing personel ingin meneruskan solo karier.

Ini kedua kalinya rumor reuni mereka menggemparkan para fans. Sebelumnya, manajer Amy Thomson membantah kemungkinan reuni Swedish House Mafia pada 2017.

Sementara itu belum ada pengumuman resmi tentang kehadiran Swedish House Mafia di panggung Ultra Miami tersebut. Yang jelas, bukan hanya Dancing Astrounauts yang kangen, tapi juga para penggemar mereka.

"@swedishousemfia menghapus semua tweet dan Steve Angello follow Axwell & Ingrosso di Instagram..kurasa bakal ada sesuatu ???," tulis @FranIllanes99.

