JAKARTA - Belakangan nama Via Vallen memang menjadi fenomenal pada tahun 2017. Bahkan Via pun berhasil menjadi salah satu pedangdut yang patut diperhitungkan dalam kancah musik dangdut. Namun seiring dengan popularitasnya yang semakin melejit, tentunya Via Vallen juga banyak mendapat tudingan-tudingan tak sedap.

Baru-baru ini Via Vallen dikabarkan terlibat perang dingin dengan salah satu pedangdut cantik, Cita Citata. Hal itu bermula saat Cita Citata mengunggah sebuah video yang diduga menyindir Via Vallen soal somasi yang dilayangkan kepada Make up artis Ayu Ting Ting. Lantas apa klarifikasi Cita Citata perihal video tersebut.

"Enggak, aku enggak dukung siapa-siapa. Aku enggak dukung Ayu, aku becandaan ngomong somasi, karena aku sering somasi orang. Enggak aku becandain aja," ungkap Cita Citata pada Go Spot RCTI, Kamis (21/12/2017).

Tak hanya Cita Citata yang memberikan konfirmasi perihal video tersebut, Via Vallen juga turut angkat bicara. Bahkan sang pelantun Sayang ini menanggapinya secara santai dan menganggap bahwa ia dan Cita Citata tak punya sebuah masalah. Oleh sebab itu Via pun menambahkan bahwa mengenai berita-berita miring tentangnya, ia pun menegaskan untuk tidak akan ambil pusing.

"Enggak gimana-gimana sih, Via sama Cita juga baik-baik aja. Mereka kaya gitu seru-seruan aja. Jadi Via enggak ngambil hati, enggak ambil pusing," tutup Via Vallen.

Sebelumnya, Via Vallen juga diterpa sebuah isu tak sedap mengenai pernikahannya secara diam-diam hingga diduga sombong lantaran video viralnya yang beredar saat berbelanja tas mewah. Akan tetapi itu semua malah membuat Via Vallen semakin santai dalam menanggapinya.

(ade)