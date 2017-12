JAKARTA - Belakangan nama Via Vallen memang menjadi primadona bagi pemberitaan, terlebih isu-isu tak sedap yang semakin liar dan menyudutkan namanya. Tapi belum usai soal rumor pernikahannya, kini pedangdut 26 tahun kembali diterpa isu tak sedap.

Belum lama ini beredar sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun gosip dengan memperlihatkan sang pelantun Sayang tengah berbelanja sebuah tas yang memiliki nilai harga yang fantastis. Bahkan harga tas tersebut seperti yang ditulis lewat akun gosip itu mampu menyaingi harga uang muka sebuah rumah. Melihat unggahan itu, netizen justru memberikan komentar tak sedap untuk Via Vallen.

Tampaknya menanggapi video tersebut, Via Vallen tak tinggal diam dan angkat bicara dengan santai. Lantas apa tanggapan Via Vallen?

"Yang jelas Via enggak pamer sih, yang jelas ada yang videoin orang lain gitu. Terus itu bukan tas nya Via, titip aja, tapi Via boleh pinjem," jelas Via Vallen pada Go Spot RCTI, Rabu (20/12/2017).

Sementara itu, Via Vallen kembali melanjutkan dan menghimbau agar semua isu-isu tak sedap tentang dirinya adalah tak benar adanya. Kendati demikian, meski terus diterpa isu-isu miring Via Vallen masih tetap santai untuk menanggapinya.

"Itu semuanya (gosip) enggak bener berita diluaran sana, yaudah biasa aja Via nya. Via juga enggak minta orang-orang untuk percaya sama Via, yang jelas Via udah pernah klarifikasi dan bilang itu semua enggak benar," tandasnya.

Sebelumnya Via Vallen diterpa kabar soal pernikahannya yang ditutup-tutupi. Bahkan isu tersebut semakin liar dengan menikahnya Via Vallen dengan penanbuh gendang yang bernama Ivan Yulianto. Tak sampai disitu, Via kembali dituding sebagai pedangdut yang lupa pada orang-orang yang telah membantunya, salah satunya musisi Jawa Timur yakni Suryo.

