JAKARTA - Aktris Cinta Laura mengaku kerap merayakan malam pergantian tahun bersama dengan teman-temannya, dan tidak bersama orangtuanya sejak beberapa tahun belakangan ini.

Menurut wanita berdarah Jerman ini jika merayakan tahun baru dengan orangtuanya akan membosankan. Namun hal itu tidak mengurangi rasa sayang kepada ibu dan ayahnya.

"Kalau new year 5 tahun terakhir selalu sama teman-teman. Enggak pernah sama papi mami, cause that really boring," ujar Cinta Laura saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum ini.

"I love my parents, tapi kalau untuk new year sama mereka kayaknya kurang fun," imbuh wanita 24 tahun ini seraya tertawa.

Cinta Laura menceritakan kalau dirinya terbiasa merayakan malam pergantian tahun dengan makan malam terlebih dahulu. Kemudian mencari tempat yang bagus untuk mendengarkan musik dan melihat kembang api.

"New year biasanya dinner dulu, habis itu kita cari tempat yang asik, musiknya enak, viewnya bagus, bisa lihat fireworks. Itu saja simple," papar Cinta Laura.

Namun sayangnya pada tahun ini, pemain film The Ninth Passanger ini akan merayakan tahu baru hanya di Jakarta. Hal itu dikarenakan, Cinta Laura disibukkan dengan syuting film terbarunya. Sehingga, ia hanya mendapatkan libur selama dua hari.

"Kalau tahun ini, aku mau syuting film bareng Raditya Dika, jadi new year tahun ini harus di Jakarta, karena breaknya cuma dua hari, 31 sama 1 Januari. Jadi enggak bisa traveling ke mana-mana, harus stay di Jakarta," tutup Cinta.

