JAKARTA - Rapper Rich Chigga akhirnya kembali ke Indonesia menyapa para penggemarnya. Kali ini, ia hadir dalam pesta musik elektro akbar tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 yang digelar pada Sabtu, 16 Desember di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ia mengawali aksi panggungnya dengan menjadi pelengkap penutup pada penampilan dari Keith Ape. Mereka membawakan lagu duet berjudul Gospel.

Setelah itu, Keith Ape langsung meninggalkan panggung dan menyerahkan kepada pria bernama asli Brian Imanuel tersebut. Brian pun langsung melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan lagu Back At It.

Dengan santai, ia memberikan berkeliling panggung dengan pakaian kasual serba hitamnya. Tak lupa ia menyapa penggemar dan partygoers yang hadir dengan mengucapkan kerinduan atas negara asalnya lantaran sibuk berkarier di luar negeri

"Indonesia! Aku benar-benar suka kalian. Aku sangat rindu kalian semua. Apakah kalian merindukan aku, Rich Chigga?" ujar Brian.

Selain itu, ia turut membawakan sederet lagu lainnya seperti Crisis, Chaos, Bank Roll dan lainnya. Tak lupa juga hitsnya yaitu Glow Like That, Who That Be, dan Dat Stick.

