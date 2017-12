JAKARTA – Berbeda dengan orang kebanyakan, Danilla Riyadi mengaku tak pernah memiliki resolusi di setiap pergantian tahun. Pelantun lagu Kalapuna ini mengaku tidak terlalu percaya dengan memasang target di awal tahun.

“Resolusi is bullsh*t. Dari 2016 ke 2017 gak ada (resolusi). Bagi beberapa orang gue yakin mereka butuh target supaya mereka bisa terus maju tapi gue tipe orang yang let it flow lah,” ujarnya santai.

Jika pun memang ada harapan atau tujuan yang dicapai di tahun depan, Danilla hanya memiliki satu. Ia ingin badannya bisa lebih kurus di tahun 2018 nanti.

“Yang penting nanti 2018 kalau bisa gue lebih kurus Alhamdulillah, itu doang malah resolusinya. Cetek banget, kan? Sisanya surprise me, world!” serunya.

Karier seorang Danilla di tahun 2017 terbilang cukup apik. Setelah tertahan begitu lama, ia akhirnya berhasil menelurkan album baru yang bertajuk Lintasan Waktu. Peluncuran album tersebut menjadi momen terbaiknya di tahun 2017 yang akan segera usai ini.

