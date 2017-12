LOS ANGELES - Aktor kawakan Will Smith menjajal dunia maya dengan membuka akun media sosial Instagram bernama @willsmith. Bintang film Men in Black tersebut baru membuka akun pada 14 Desember 2017 dalam tayangan Ellen DeGenerees Show.

Baca Juga: Terungkap! Spies in Disguise, Film Animasi Terbaru Will Smith & Tom Holland



Unggahan foto pertama rupanya adalah gaya yang disarankan oleh Ellen dalam siarannya. Gayung bersambut, Will pun melakukan pose yang disarankan dan dijadikan foto pertama dalam akunnya.



"Oke. Jadi, aku ingin mengambil fotomu tapi dengan bibir bebek yang populer," ajak Elle meminta berpose 'duck face', dilansir AceShowbiz.



"Ini mudah. Aku jago dengan ini," jawab Will dengan percaya diri.





Tak hanya satu foto, ayah Jadden Smith tersebut mengunggah foto lainnya bersama Ellen. Pertama, selfie di hadapan kaca dan kedua, foto kilas baliknya dengan kostum natal.

Baca Juga: 20 Tahun Menanti, Begini Ekspresi Will Smith Main Bungee Jumping



Kehadiran Will di Instagram disambut heboh oleh Ellen, Jada Pinkett Smith istrinya dan juga di Instagram. Mereka menuliskan sambutan selamat datang ke Instagram dengan kalimat kompak "Welcome to Instagram".

(edi)