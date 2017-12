SEOUL – Luna f(x) terpilih untuk menyanyikan lagu soundtrack utama dari film terbaru Fox, The Greatest Showman. Berpartisipasi dalam sebuah film Hollywood merupakan salah satu prestasi tersendiri bagi dara berusia 24 tahun tersebut.

Lagu berjudul This Is Me akan dibawakan oleh Luna untuk dalam versi bahasa Inggris. Ia pun mendapatkan kesempatan untuk menyanyikan lagu tersebut pada gala premiere The Greatest Showman di Korea Selatan pada tanggal 20 Desember mendatang.

Baca juga: Peserta Indonesian Idol 2017 Kaget Armand Maulana Jadi Driver Grab Car

Dilansir Allkpop, Sabtu (16/12/2017), keterlibatan Luna tidak hanya sampai di situ saja. Pemain film Bungamaen ini akan tampil dalam video klip This Is Me bersama para penyanyi lain dari seluruh dunia, termasuk bintang utama filmnya Hugh Jackman.

The Greatest Showman merupakan sebuah film biopik musikal yang digarap oleh sutradara Michael Gracey. Film ini adalah pengalaman pertamanya dalam membuat film, mengingat ia lebih dikenal sebagai seorang sutradara iklan dan video klip musik.

Baca juga: Main Drama Musikal Natal, Billy Davidson Merasa Senang

Selain menyajikan lagu-lagu soundtrack yang indah, film ini juga dipastikan akan menawarkan tampilan visual menarik. Michael Gracey memang dikenal sebagai sutradara video klip handal yang pernah menggarap video klip Karma dari 1200 Techniques.

Debut film Gracey pun rasanya tak bisa dibilang mengecewakan, The Greatest Showman menyumbang beberapa nama untuk nominasi Golden Globes tahun ini.

(kem)