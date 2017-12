JAKARTA – Tak terasa tahun 2017 akan segera berlalu. Tahun 2017 tentunya menawarkan sejuta momen kepada setiap manusia, tak terkecuali penyanyi Danilla Riyadi.

Saat ditemui usai menghadiri acara Kongkow Warkop Okezone, Danilla menyebut bahwa momen saat dirinya melepas album kedua yang berjudul Lintasan Waktu adalah momen terbaiknya dari tahun 2017. Perjuangan dalam mengerjakan album ini seolah terbayar tuntas ketika ia bisa melepas Lintasan Waktu ke pasaran.



“Momen terbaik dari 2017 rilis album sih sebetulnya. Itu salah satu dan paling atas lah karena gue bikinnya udah dari lama sekali, banyak dramanya, banyak perjuangannya, berdarahnya tuh berbeda gitu, kayak ada sebuah politik yg kompleks. Gue ngerasa album ini personal buat gue sih, ketika dia keluar best moment gue dari tahun 2017. Gue ketika membuat album kedua ini seperti mengulang dari awal, every end is a new beginning,” ucapnya.

Selain itu, Danilla banyak belajar hal baru selama tahun 2017 ini. Setelah mantap ingin berkarier di dunia musik, Danilla dituntut untuk lebih disiplin dalam berbagai hal sehingga tahun 2017 ini menjadi terasa lebih bermakna baginya.



“2017 itu adalah tahun di mana gue disuruh sadar tentang pentingnya disiplin. Dan gue belajar (disiplin) akhirnya walaupun belum sebelajar itu. Tahun hectic sih buat gue tapi in a good way, gue selalu menganggap setiap tahun itu in a good way,” sambungnya.







(edi)